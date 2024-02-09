Под Ревдой восстановят проезд по Пермскому тракту

Представители «Уралуправтодора» прогнозируют открытие двустороннего движения по новому путепроводу через месяц. Ситуация с заторами на участке между Ревдой и Первоуральском в направлении Перми актуальна с мая 2023 года, когда была введена объездная схема, сообщает Е1.