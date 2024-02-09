Под Ревдой восстановят проезд по Пермскому тракту

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Представители «Уралуправтодора» прогнозируют открытие двустороннего движения по новому путепроводу через месяц. Ситуация с заторами на участке между Ревдой и Первоуральском в направлении Перми актуальна с мая 2023 года, когда была введена объездная схема, сообщает Е1.
Владимир Тельнов, заместитель начальника «Уралуправтодора», отметил, что интенсивность движения на данном участке достигает примерно 40 тысяч автомобилей в сутки. Различные варианты циклов работы светофора были опробованы, но пробки продолжаются. Диспетчерская служба постоянно отслеживает ситуацию и, при необходимости, организует ручное регулирование движения.
Тельнов подчеркнул, что в настоящее время идут работы на мосту, и скоро туда уложат плиты, что позволит начать движение. К середине марта планируется открыть движение на две полосы.
Он выразил надежду на то, что светофор на этом участке удастся убрать в ближайший месяц. Асфальтирование участка проведут, как только наступит тепло.
Ранее сообщалось, что Суворовский переулок в Екатеринбурге будет закрыт на месяц из-за ремонтных работ.