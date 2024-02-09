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Проезд по Пермскому тракту восстановят под Ревдой к середине марта

Под Ревдой восстановят проезд по Пермскому тракту

9 февраля 2024, 12:51
Фото: 1MI

Проезд по Пермскому тракту восстановят под Ревдой к середине марта

К середине марта планируется устранение постоянных пробок на трассе Екатеринбург — Пермь под Ревдой благодаря строительству путепровода для автомагистрали.

Представители «Уралуправтодора» прогнозируют открытие двустороннего движения по новому путепроводу через месяц. Ситуация с заторами на участке между Ревдой и Первоуральском в направлении Перми актуальна с мая 2023 года, когда была введена объездная схема, сообщает Е1.

Владимир Тельнов, заместитель начальника «Уралуправтодора», отметил, что интенсивность движения на данном участке достигает примерно 40 тысяч автомобилей в сутки. Различные варианты циклов работы светофора были опробованы, но пробки продолжаются. Диспетчерская служба постоянно отслеживает ситуацию и, при необходимости, организует ручное регулирование движения.

Тельнов подчеркнул, что в настоящее время идут работы на мосту, и скоро туда уложат плиты, что позволит начать движение. К середине марта планируется открыть движение на две полосы.

Он выразил надежду на то, что светофор на этом участке удастся убрать в ближайший месяц. Асфальтирование участка проведут, как только наступит тепло.

Ранее сообщалось, что Суворовский переулок в Екатеринбурге будет закрыт на месяц из-за ремонтных работ.

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#Транспорт#Ревда#Светофор#Асфальтирование#Екатеринбург#Путепровод#Пробки#Пермский тракт#Дарья Сорокина
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