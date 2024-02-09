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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Сотрудник молочно-товарной фермы в Свердловской области попал в кормораздатчик

Сотрудника фермы в Ирбитском районе перемололо в миксере для корма скота

9 февраля 2024, 12:02
Фото: 1MI

Сотрудник молочно-товарной фермы в Свердловской области попал в кормораздатчик

Чрезвычайное происшествие в деревне Фомина Ирбитского района случилось из-за нарушения техники безопасности при очистке механизма.

29-летний сотрудник фермы в деревне Фомина Ирбитского района погиб в миксере для приготовления корма для скота. Об инциденте сообщает Рен-ТВ.

Все произошло 7 февраля, когда мужчина решил очистить механизм агрегата с нарушением требований безопасности. Как рассказал источник телеканала, работник пренебрег правилами, не заглушил трактор и не отключил привод миксера.

Он погиб на месте. Факты нарушения требований по охране труда будут проверены в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось о рабочем из Кушвы, который упал в глиномешалку.

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#Свердловская область#Безопасность#Рабочий#Гибель#Ферма#Охрана труда#18+#Екатеринбург#Рабочий погиб#Дарья Бобровицкая
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