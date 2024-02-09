Сотрудника фермы в Ирбитском районе перемололо в миксере для корма скота

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
29-летний сотрудник фермы в деревне Фомина Ирбитского района погиб в миксере для приготовления корма для скота. Об инциденте сообщает Рен-ТВ.
Все произошло 7 февраля, когда мужчина решил очистить механизм агрегата с нарушением требований безопасности. Как рассказал источник телеканала, работник пренебрег правилами, не заглушил трактор и не отключил привод миксера.
Он погиб на месте. Факты нарушения требований по охране труда будут проверены в рамках уголовного дела.
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