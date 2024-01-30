Особые меры безопасности во время выборов президента примут в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В правительстве Свердловской области планируют избежать любых инцидентов с безопасностью на выборах президента. Замглавы региона Азат Салихов призвал сделать все возможное, чтобы смог проголосовать каждый житель, в том числе люди, проживающие в отдаленных селах и деревнях, сообщает Департамент информационной политики.
Глава региона Евгений Куйвашев также поставил задачу добиться абсолютной легитимности кампании, подчеркнул Салихов.
Избирательная кампания должна пройти спокойно и удобно для уральцев, послужить сплочению нашего общества. Каждому жителю региона должна быть предоставлена возможность сделать свой выбор, в какой бы жизненной ситуации он не оказался и где бы ни находился, — добавил он.
Напомним, что в наступившем году выборы президента впервые за всю историю будут трехдневными и состоятся 15–17 марта. Россияне выберут главу государства на шестилетний срок. Он будет управлять страной до 2030 года.