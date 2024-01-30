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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Свердловской области примут все меры безопасности во время выборов президента

Особые меры безопасности во время выборов президента примут в Свердловской области

30 января 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области примут все меры безопасности во время выборов президента

«Должны пройти спокойно и удобно». Власти предупредили об особой безопасности во время выборов президента РФ.

В правительстве Свердловской области планируют избежать любых инцидентов с безопасностью на выборах президента. Замглавы региона Азат Салихов призвал сделать все возможное, чтобы смог проголосовать каждый житель, в том числе люди, проживающие в отдаленных селах и деревнях, сообщает Департамент информационной политики.

Глава региона Евгений Куйвашев также поставил задачу добиться абсолютной легитимности кампании, подчеркнул Салихов.

Избирательная кампания должна пройти спокойно и удобно для уральцев, послужить сплочению нашего общества. Каждому жителю региона должна быть предоставлена возможность сделать свой выбор, в какой бы жизненной ситуации он не оказался и где бы ни находился, — добавил он.

Напомним, что в наступившем году выборы президента впервые за всю историю будут трехдневными и состоятся 15–17 марта. Россияне выберут главу государства на шестилетний срок. Он будет управлять страной до 2030 года.

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#Свердловская область#Безопасность#Президент#Избиратели#Голосование#Екатеринбург#Евгения Сафина#Выборы
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