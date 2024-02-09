Свердловчанин перестал платить алименты из-за поездки экс-жены в Китай

Бывшая жена рассказала приставам все, что знает о местоположении должника. В итоге его нашли через родственников и работодателя.



Мужчина стал объясняться, что его бывшая жена якобы уехала в Китай и не оставила никаких своих контактов. На него составили протокол о неуплате алиментов. После этого мужчина вновь стал их платить.