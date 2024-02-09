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Posted 9 февраля, 10:23

Published 9 февраля, 10:23

Modified 9 февраля, 10:26

Updated 9 февраля, 10:26

Житель Свердловской области избегал алиментов из-за поездки экс-жены в Китай

Свердловчанин перестал платить алименты из-за поездки экс-жены в Китай

9 февраля 2024, 10:23
Фото: ФССП Свердловской области

Житель Свердловской области избегал алиментов из-за поездки экс-жены в Китай

В Екатеринбурге приставы нашли должника по алиментам и принудили его заплатить по счетам. Речь идет об отце, который уклонялся от уплаты алиментов на свою дочку.

Мужчина делал выплаты нерегулярно, а в какой-то момент просто перестал платить. Приставы не смогли узнать, где мужчина проживает, поэтому его объявили в розыск, сообщили в региональном ФССП.

Бывшая жена рассказала приставам все, что знает о местоположении должника. В итоге его нашли через родственников и работодателя.

Мужчина стал объясняться, что его бывшая жена якобы уехала в Китай и не оставила никаких своих контактов. На него составили протокол о неуплате алиментов. После этого мужчина вновь стал их платить.

Ранее жительницу Ревды приговорили к двум годам принудительных работ за неуплату алиментов.

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#Происшествия#Розыск#Должник#Родственники#Китай#Приставы#Алименты#ФССП#Поездка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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