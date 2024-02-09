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Жительница Екатеринбурга добивается выплат за смерть бывшего мужа на СВО

Женщина в Екатеринбурге потребовала отменить ее развод с мужем. Он погиб на СВО

9 февраля 2024, 05:46
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга добивается выплат за смерть бывшего мужа на СВО

В Екатеринбурге местная жительница обратилась в суд с требованием отменить ее развод с супругом, который погиб на СВО.

Женщина подала заявление в суд после того, как ей пришло извещение о том, что ее бывший муж погиб. Екатеринбурженка намерена восстановить брак, чтобы получить выплаты, которые положены вдове военного, пишет Е1.

По словам горожанки, они были женаты 17 лет. Последние несколько лет супруги жили отдельно друг от друга, однако мужчина каждый день к ней приходил. При этом родственники погибшего хотят, чтобы деньги выплатили его матери, с которой он жил последние четыре года.

По словам племянницы мужчины, супруга выгнала его из дома, после чего он пришел жить к матери. Развели их спустя дни дня после того, как он погиб.

Судебный процесс по делу начнется 9 февраля 2024 года. Екатеринбурженка также подала заявление на получение денег. Известно, что она получила половину областной субсидии, которая положена родственникам погибших участников СВО.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина получала пособие на дочь, которую некоторое время назад сдала в детский дом. В отношении нее возбудили уголовное дело.

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