Женщина в Екатеринбурге потребовала отменить ее развод с мужем. Он погиб на СВО

По словам горожанки, они были женаты 17 лет. Последние несколько лет супруги жили отдельно друг от друга, однако мужчина каждый день к ней приходил. При этом родственники погибшего хотят, чтобы деньги выплатили его матери, с которой он жил последние четыре года.