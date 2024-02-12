Почему люди идут на неравные браки по статусу и возрасту?

— Это не всегда из-за корысти. Как правило, люди испытывают искренние чувства. Часто такие неравные отношения возникают из-за внутреннего инфантилизма. Младший партнёр хочет найти кого-то, кто будет заботиться о нём, делать его жизнь проще и безопаснее, чтобы ему не приходилось тратить много усилий. Иногда в детстве такому человеку не уделяли достаточно внимания, родители были заняты и не проявляли искренний интерес к своему ребёнку. А тут встречается взрослый человек, который показывает заинтересованность, и это очень ценно. Кажется, что если такой человек заинтересовался мной, значит, я особенный.