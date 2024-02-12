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Posted Вчера, 17:08

Published Вчера, 17:08

Modified Вчера, 17:10

Updated Вчера, 17:10

Почему люди идут на неравные браки по статусу и возрасту?

12 февраля 2024, 17:08
Разные браки всегда существовали: по возрасту, финансовому положению и социальному статусу. Интересно, что не только мужчина, но и женщина могут быть старше, пишет Pravda.Ru.

Почему люди выбирают такие сложные союзы? Могут ли они длиться долго и что обычно вызывает конфликты у таких пар, мы спросили нейропсихолога и семейного психотерапевта Наталью Наумову.

— Наталья Николаевна, часто неравные браки вызывают у окружающих сомнения, есть ли там настоящая любовь. По каким причинам люди вступают в такие отношения?

— Это не всегда из-за корысти. Как правило, люди испытывают искренние чувства. Часто такие неравные отношения возникают из-за внутреннего инфантилизма. Младший партнёр хочет найти кого-то, кто будет заботиться о нём, делать его жизнь проще и безопаснее, чтобы ему не приходилось тратить много усилий. Иногда в детстве такому человеку не уделяли достаточно внимания, родители были заняты и не проявляли искренний интерес к своему ребёнку. А тут встречается взрослый человек, который показывает заинтересованность, и это очень ценно. Кажется, что если такой человек заинтересовался мной, значит, я особенный.

Подсознание находит незакрытую детскую травму и передает её в отношения, как будто бы закрывая эту боль. Но обычно люди только больше ранят себя в этих отношениях, повторяя одни и те же ошибки.

Старший партнёр, с другой стороны, как правило, чувствует, что его недооценивают сверстники или у него есть проблемы в предыдущих отношениях. И тут они встречаются, влюбляются друг в друга. Молодой, свежий и яркий человек заинтересовал уже взрослого партнёра, который может быть не таким привлекательным. Это поднимает самооценку. Более того, младший партнёр, который готов следовать, впечатляет старшего партнёра и он чувствует свое преимущество.

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