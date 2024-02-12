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В Первоуральске блогера заставили удалить ложный пост о сотруднике ГИБДД

Суд в Первоуральске заставил блогера признать распространение лжи о сотруднике ГИБДД

12 февраля 2024, 08:54
Фото: 1MI

В Первоуральске блогера заставили удалить ложный пост о сотруднике ГИБДД

Интернет-деятель из Первоуральска публично заявил о причастности одного из автоинспекторов к коррупционным махинациям при строительстве автодороги.

В сентябре 2023 года блогер Максим Ездаков разместил в сети интернет информацию об одном из сотрудников ГИБДД, который якобы «проворачивал» коррупционную схему при строительстве местной автодороги. В ответ обвиненный в серьезном преступлении мужчина подал в суд, информирует руководитель пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых.

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил требования истца. Блогер Ездаков должен не только оплатить причиненный моральный ущерб и госпошлину в сумме 93 тысяч рублей, но и удалить порочащую честь автоинспектора информацию из сети.

В Каменске-Уральском сотрудникам МВД по суду придется раскошелиться на 100 тысяч рублей за допрос с насилием.

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