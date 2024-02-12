Суд в Первоуральске заставил блогера признать распространение лжи о сотруднике ГИБДД

В сентябре 2023 года блогер Максим Ездаков разместил в сети интернет информацию об одном из сотрудников ГИБДД, который якобы «проворачивал» коррупционную схему при строительстве местной автодороги. В ответ обвиненный в серьезном преступлении мужчина подал в суд, информирует руководитель пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых.