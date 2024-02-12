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Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:05

В Екатеринбурге задержан житель Череповца за убийство 30-летней давности

Убийцу нашли 30 лет спустя: в Екатеринбурге задержан жестокий преступник из Череповца

12 февраля 2024, 15:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан житель Череповца за убийство 30-летней давности

Правоохранители с 1993 года искали человека, который жестоко расправился со знакомым из-за крупной суммы денег.

Силовики Вологодской и Свердловской областей установили и задержали 52-летнего преступника за убийство, которое он совершил в городе Череповец 31 год назад. Тогда ему было всего 22 года, все это время он скрывался от правосудия, сообщает СУ СК по Вологодской области.

Фигурант давнего уголовного дела убил своего знакомого пенсионера, к которому пришел в гости. Он знал, что 68-летний мужчина имеет при себе крупную сумму денег. Со своей жертвой преступник расправился весьма жестоко, нанеся ему большое количество ножевых ранений. Затем он забрал деньги и скрылся.

Следствие располагает сведениями о том, что молодой тогда человек после кровавой расправы уехал из страны, однако спустя много лет все же решил вернуться. Силовики обнаружили его в Екатеринбурге. После задержания мужчину отправили в Вологодскую область, где его и будут судить.

Ранее стало известно о попытке организации заказного убийства в Челябинской области, где 22-летняя девушка решила расправиться с 35-летним бизнесменом.

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