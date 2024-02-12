Убийцу нашли 30 лет спустя: в Екатеринбурге задержан жестокий преступник из Череповца

Следствие располагает сведениями о том, что молодой тогда человек после кровавой расправы уехал из страны, однако спустя много лет все же решил вернуться. Силовики обнаружили его в Екатеринбурге. После задержания мужчину отправили в Вологодскую область, где его и будут судить.