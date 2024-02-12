В Екатеринбурге простятся с военным фотокорреспондентом

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Владислав появился на свет 58 лет назад в Серпухове и проживал в столице Урала. В 1995 году он успешно завершил обучение в художественном училище, а с 1995 по 2004 год работал в отделе наладки и испытаний на предприятии «Уралтрансмаш», пишет ЕАН.
С 1997 года Владислав начал свою карьеру фотокорреспондента в газете «Уральские военные вести» Минобороны РФ. Он был автором множества публикаций, посвященных вопросам военно-технической истории, а также создал ряд впечатляющих фотографий. Участвовал в освещении крупных военных учений, в том числе международного уровня.
За свою профессиональную деятельность он был отмечен наградами и поощрениями. Также он создавал красочные пейзажные снимки.
Ранее в Екатеринбурге прошло прощание с другим известным журналистом.