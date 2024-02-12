В Екатеринбурге простятся с военным фотокорреспондентом

Владислав появился на свет 58 лет назад в Серпухове и проживал в столице Урала. В 1995 году он успешно завершил обучение в художественном училище, а с 1995 по 2004 год работал в отделе наладки и испытаний на предприятии «Уралтрансмаш», пишет ЕАН.