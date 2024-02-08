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Жители Екатеринбурга простились с легендарным журналистом 90-х

Прощание с журналистом Эдуардом Худяковым состоялось в Екатеринбурге

8 февраля 2024, 06:29
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга простились с легендарным журналистом 90-х

В Екатеринбурге состоялось прощание с известным журналистом Эдуардом Худяковым.

В Иоанно-Предтеченском соборе проводит отпевание митрополит Евгений. В храм пришли несколько десятков горожан, руководители региональных СМИ, а также заммэра Сергей Плахотин, быаший вице-спикер городской думы Виктор Тестов и другие чиновники, пишет ЕАН.

Напомним, Эдуард Худяков умер 4 февраля 2024 года вследствие пневмонии. Журналист стал известным в 90-х годах, когда работал на телевидении, а также он был одним из тех, кто основал информационное агентство «Интерфакс-Урал».

Кроме того, Худяков известен своим разговором с бывшим губернатором региона Эдуарда Росселя. В 1999 году на журналиста нападали с ножом в подъезде его дома.

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