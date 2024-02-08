Прощание с журналистом Эдуардом Худяковым состоялось в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Иоанно-Предтеченском соборе проводит отпевание митрополит Евгений. В храм пришли несколько десятков горожан, руководители региональных СМИ, а также заммэра Сергей Плахотин, быаший вице-спикер городской думы Виктор Тестов и другие чиновники, пишет ЕАН.
Напомним, Эдуард Худяков умер 4 февраля 2024 года вследствие пневмонии. Журналист стал известным в 90-х годах, когда работал на телевидении, а также он был одним из тех, кто основал информационное агентство «Интерфакс-Урал».
Кроме того, Худяков известен своим разговором с бывшим губернатором региона Эдуарда Росселя. В 1999 году на журналиста нападали с ножом в подъезде его дома.