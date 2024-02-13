tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

В Екатеринбурге отменен концерт Лолиты из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Концерт Лолиты не состоится в Екатеринбурге

13 февраля 2024, 10:10
Фото: vk.com/lolitasu

В Екатеринбурге отменен концерт Лолиты из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

В Екатеринбурге отменили концерт исполнительницы Лолиты. Он должен был состояться 21 марта в «ЭКСПО».

На концертной площадке сказали, что мероприятие отменено «по независящим от них причинам», пишет Е1.

Ранее певица сообщала MSK1.ру, что из-за ее участия в том мероприятии сейчас все ее концерты отменяют в разных городах России. Из-за этого она плачет.

Также Лолита сообщала, что из-за случившегося пострадала ее нервная система. Она хотела поехать в большой тур, но теперь планы придется изменить.

Ранее сообщалось, что России отменяют концерты исполнителей, которые посетили вечеринку Ивлеевой.

В Екатеринбурге неизвестный чуть не сорвал концерт SHAMANа, сообщив о минировании
Узнать подробнее
Читайте также:
Клиент банка ВТБ через суд отменил повышение ставки по кредиту в Свердловской областиОтменен штраф о дискредитации армии экс-священнику из Екатеринбурга
#Происшествия#Туризм#Музыка#Концерт#Певица#Лолита#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Нервная система
Подпишитесь
Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:47
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Сегодня, 08:09
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:39
Лже-минер из Тагила направлен в психиатрию за телефонный терроризм
Сегодня, 08:25
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Сегодня, 04:00