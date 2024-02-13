Концерт Лолиты не состоится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На концертной площадке сказали, что мероприятие отменено «по независящим от них причинам», пишет Е1.
Ранее певица сообщала MSK1.ру, что из-за ее участия в том мероприятии сейчас все ее концерты отменяют в разных городах России. Из-за этого она плачет.
Также Лолита сообщала, что из-за случившегося пострадала ее нервная система. Она хотела поехать в большой тур, но теперь планы придется изменить.
Ранее сообщалось, что России отменяют концерты исполнителей, которые посетили вечеринку Ивлеевой.