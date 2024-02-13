«Семейную ипотеку» ждут изменения

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
За какие перемены в семейной ипотеке проголосовали специалисты и что должно поменяться для россиян, разбирались NEWIA.
Напомним, что, как заявлял Владимир Путин, «Семейная ипотека» будет продлена в июле этого года. Первоначальный взнос, предположительно, останется тем же — 20%. Также будет продлена программа субсидий для многодетных для погашения ипотечного кредитовария в размере 450 тысяч.
Сейчас проводится подготовка изменений. В Минстрое сообщали о планах повышения доступности «Семейной ипотеки» в регионах с малой застройкой. Многие эксперты сошлись во мнении, что программа нуждается в изменениях.
К примеру, директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова пояснила «Известиям», что из-за больших цен на недвижимость у семей с детьми есть цели о покупках маленьких-квартир студий. Этот факт не совсем вписывается в термин «доступности жилья».
Глава комиссии по финансированию совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов считает, что данным видом ипотеки можно будет воспользоваться повторно в том случае, если она была оформлена до 23 декабря прошлого года и успешно погашена, после чего в семье родился новый ребенок.
Кроме того, он убежден, что эта программа будет более привлекательна для людей, если ввести налоговые вычеты. Член комитета Российской гильдии риэлторов Оксана Панова высказалась, что при реформировании ипотечных условий необходимо внимательно изучать все, что написано в документах. К примеру, по правилам, нельзя продлить возраст для инвалидов в возрасте до 23 лет, которые учатся очно, а в российских городах ввести семейную ипотеку на вторичку.
Рифат Гарипов также считает, что средняя необходимая сумма заработков для ипотеки в больших российских городах — 80 тысяч рублей, а в реальности зарплата составляет не более 43 тысяч рублей.
Глава фирмы «Этажи» Регина Дыдалина считает, что можно было бы придумать плавающую ставку. Она могла бы зависеть, например, от количества детей, воспитываемых в семье.
Ранее сообщалось, что банки пытаются сохранить низкий процент по ипотечному кредитованию.