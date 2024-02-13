«Семейную ипотеку» ждут изменения

Кроме того, он убежден, что эта программа будет более привлекательна для людей, если ввести налоговые вычеты. Член комитета Российской гильдии риэлторов Оксана Панова высказалась, что при реформировании ипотечных условий необходимо внимательно изучать все, что написано в документах. К примеру, по правилам, нельзя продлить возраст для инвалидов в возрасте до 23 лет, которые учатся очно, а в российских городах ввести семейную ипотеку на вторичку.