ИИ написал исковые заявления в свердловский суд

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Об этом сообщила зампредседателя Арбитражного суда Светлана Сушкова, пишет «Коммерсант».
По ее словам, это типовые заявления. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос создания специализированных чат-ботов, которые занялись бы написанием решений суда. Но пока это лишь обсуждения. Главное со стороны суда — нигде не ошибиться.
Отмечается, что искусственный интеллект не способен полноценно заменить человека, а судья — лицо, от которого требуется активная мозговая деятельность.
Ранее сообщалось, что пять мультимиллионеров желают обанкротиться в Свердловской области. Также стало все больше случаев банкротства простых граждан.