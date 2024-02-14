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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В суд Свердловской области поступили заявления от ИИ

ИИ написал исковые заявления в свердловский суд

14 февраля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney

В суд Свердловской области поступили заявления от ИИ

В Арбитражный суд Свердловской области приходят документы, написанные ИИ.

Об этом сообщила зампредседателя Арбитражного суда Светлана Сушкова, пишет «Коммерсант».

По ее словам, это типовые заявления. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос создания специализированных чат-ботов, которые занялись бы написанием решений суда. Но пока это лишь обсуждения. Главное со стороны суда — нигде не ошибиться.

Отмечается, что искусственный интеллект не способен полноценно заменить человека, а судья — лицо, от которого требуется активная мозговая деятельность.

Ранее сообщалось, что пять мультимиллионеров желают обанкротиться в Свердловской области. Также стало все больше случаев банкротства простых граждан.

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#Общество#Суд#Екатеринбург#Судебные разбирательства#Искусственный интеллект#Дарья Сорокина#ИИ#Исковые заявления
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