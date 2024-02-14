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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Свердловской области перед пожароопасным сезоном запасутся горючим

Побольше солярки и бензина: в Свердловской области запасут топливо к сезону пожаров

14 февраля 2024, 13:01
Фото: 1MI

В Свердловской области перед пожароопасным сезоном запасутся горючим

Спецтехника по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет обеспечена горюче-смазочными материалами на весь сезон.

Регион готовится к непростому сезону уже сейчас. Министерствам и ведомствам глава Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании в среду, 14 февраля, дал целый ряд поручений. Одно из них касается запасов топлива — его в сезон лесных пожаров должно быть достаточно для всех видов спецтехники, сообщает департамент информполитики.

Кроме того, к апрелю должны быть готовы к работе лесопожарные формирования. На автомобильных дорогах необходимо провести работы по очистке полос отвода от ГСМ.

Кроме того, еще до начала весны будет проведены профилактические мероприятия по тушению тлеющих торфяников. Специалисты обнаруживают потенциально опасные территории с помощью дронов, оборудованных тепловизорами. На сегодняший день зарегистрировано 50 таких точек.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле закупили насосную установку для эффективной борьбы с разными видами возгораний, в том числе лесными пожарами.

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#Свердловская область#Губернатор#Лесной пожар#Совещание#Топливо#Дроны#Борьба#Природный пожар#Екатеринбург#Полосы#Горючее#Дарья Бобровицкая
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