Побольше солярки и бензина: в Свердловской области запасут топливо к сезону пожаров

Регион готовится к непростому сезону уже сейчас. Министерствам и ведомствам глава Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании в среду, 14 февраля, дал целый ряд поручений. Одно из них касается запасов топлива — его в сезон лесных пожаров должно быть достаточно для всех видов спецтехники, сообщает департамент информполитики.