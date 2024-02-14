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Четверо подростков в Екатеринбурге совершили кражу в магазине

Подростки в Екатеринбурге задержаны за ограбление магазина и нападение на продавца

14 февраля 2024, 11:42
Фото: 1MI

Четверо подростков в Екатеринбурге совершили кражу в магазине

В Екатеринбурге подростки от 14 до 19 лет совершили ограбление в магазине на улице Щербакова. Происшествие случилось ночью 4 февраля 2024 года.

Компания молодых людей, проникнув в торговую точку, украли из нее денежные средства. Один из сотрудников магазина попытался оказать им сопротивление, однако налетчики его ударили, рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят расследование по факту ЧП. Молодым людям грозит семь лет лишения свободы за совершенное ограбление.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудник пивного магазина договорился с двумя подростками о том, что они совершат ограбление в торговой точке. Однако школьники перестарались и избили продавца, который был подельником. В отношении организаторов ограбления возбудили уголовное дело.

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