Подростки в Екатеринбурге задержаны за ограбление магазина и нападение на продавца

Напомним, в Екатеринбурге сотрудник пивного магазина договорился с двумя подростками о том, что они совершат ограбление в торговой точке. Однако школьники перестарались и избили продавца, который был подельником. В отношении организаторов ограбления возбудили уголовное дело.