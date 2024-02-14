Подростки в Екатеринбурге задержаны за ограбление магазина и нападение на продавца

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Компания молодых людей, проникнув в торговую точку, украли из нее денежные средства. Один из сотрудников магазина попытался оказать им сопротивление, однако налетчики его ударили, рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят расследование по факту ЧП. Молодым людям грозит семь лет лишения свободы за совершенное ограбление.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудник пивного магазина договорился с двумя подростками о том, что они совершат ограбление в торговой точке. Однако школьники перестарались и избили продавца, который был подельником. В отношении организаторов ограбления возбудили уголовное дело.