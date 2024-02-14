Полицейские искали в лесу «сбежавшие колеса». Они отвалились у грузовика на трассе

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Сотрудники проезжали мимо и заметили поломку. Они решили выяснить, что случилось. Водитель рассказал, что вез руду в Екатеринбург. Неожиданно у него отсоединились два задних колеса. Они отлетели в сторону леса, но сам водитель найти их не смог, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Тогда Кирилл Эммерих и Александр Криницын отправились искать пропажу.
Найдены колеса были в одном из сугробов. Полицейским помогали другие водители. Далее колеса привязали к тросу патрульного автомобиля и доставили водителю. Устанавливать колеса не потребовалось, так как мужчина уже уведомил руководство о случившемся и ожидал запчасти.
Напомним, ранее бригада мусоровоза спасла троих человек из горящего дома.