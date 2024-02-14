Полицейские искали в лесу «сбежавшие колеса». Они отвалились у грузовика на трассе

Сотрудники проезжали мимо и заметили поломку. Они решили выяснить, что случилось. Водитель рассказал, что вез руду в Екатеринбург. Неожиданно у него отсоединились два задних колеса. Они отлетели в сторону леса, но сам водитель найти их не смог, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.