tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Свердловской области у грузовика с рудой на трассе отлетели два колеса

Полицейские искали в лесу «сбежавшие колеса». Они отвалились у грузовика на трассе

14 февраля 2024, 04:59
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области у грузовика с рудой на трассе отлетели два колеса

Автоинспекторы помогли водителю грузовика найти колеса, которые отлетели во время движения. Это случилось 13 февраля на 340-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Сотрудники проезжали мимо и заметили поломку. Они решили выяснить, что случилось. Водитель рассказал, что вез руду в Екатеринбург. Неожиданно у него отсоединились два задних колеса. Они отлетели в сторону леса, но сам водитель найти их не смог, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Тогда Кирилл Эммерих и Александр Криницын отправились искать пропажу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Найдены колеса были в одном из сугробов. Полицейским помогали другие водители. Далее колеса привязали к тросу патрульного автомобиля и доставили водителю. Устанавливать колеса не потребовалось, так как мужчина уже уведомил руководство о случившемся и ожидал запчасти.

Напомним, ранее бригада мусоровоза спасла троих человек из горящего дома.

Житель Свердловской области спас лежачую пенсионерку из пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
В Кургане 12-летний мальчик спас братьев и сестер из горящего домаВ Екатеринбурге молодая мать оставила младенца в сугробе. Его спас прохожийВодитель чуть не замерз насмерть в ХМАО в 30-градусный мороз
#Происшествия#Свердловская область#Дорога#ГИБДД#Трасса#Грузовик#Инспектор#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
Подпишитесь
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:39
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Вчера, 08:09
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
Вчера, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Вчера, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Вчера, 04:00