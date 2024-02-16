Мать Илона Маска щеголяет кольцом с голубым кварцем от мастера из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Мама самого богатого на планете человека, американского миллиардера Илона Маска, носит кольцо российского производства. Аксессуар из серебра с голубым кварцем ей подарил ювелирный бренд Maximilian Silver Label. Камень для украшения сделал житель Нижнего Тагила. Об этом пишет агентство новостей «Между строк».
Мать основателя Tesla, 75-летняя Мэй Маск, является известной моделью. Кольцо российские ювелиры ей предоставили для фотосессии в Милане. Престарелая леди оценила сделанное со вкусом украшение и владелец Maximilian Silver Label Денис Арцинович с братом решили его подарить. После этого Мэй Маск снялась для обложки Elle Slovenija и продемонстрировала необычный аксессуар.
Стоимость камня — около 67 тысяч рублей. Тагильский ювелир изготавливал его специально для совместной с Maximilian Silver Label коллекции под название «С широко закрытыми глазами».
Летом компания «Ювелиры Урала» продавала украшения экс-депутата Госдумы на сумму 26 миллионов рублей.