Мать Илона Маска щеголяет кольцом с голубым кварцем от мастера из Нижнего Тагила

Мать основателя Tesla, 75-летняя Мэй Маск, является известной моделью. Кольцо российские ювелиры ей предоставили для фотосессии в Милане. Престарелая леди оценила сделанное со вкусом украшение и владелец Maximilian Silver Label Денис Арцинович с братом решили его подарить. После этого Мэй Маск снялась для обложки Elle Slovenija и продемонстрировала необычный аксессуар.