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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Маме Илона Маска подарили кольцо с камнем от ювелира из Нижнего Тагила

Мать Илона Маска щеголяет кольцом с голубым кварцем от мастера из Нижнего Тагила

16 февраля 2024, 11:07
Фото: ВК Юлии Ильиной (музей камнерезного и ювелирного искусства)

Маме Илона Маска подарили кольцо с камнем от ювелира из Нижнего Тагила

Украшение матери миллиардера презентовал известный российский ювелирный бренд, который сотрудничает с мастером из Нижнего Тагила Алексеем Кузнецовым.

Мама самого богатого на планете человека, американского миллиардера Илона Маска, носит кольцо российского производства. Аксессуар из серебра с голубым кварцем ей подарил ювелирный бренд Maximilian Silver Label. Камень для украшения сделал житель Нижнего Тагила. Об этом пишет агентство новостей «Между строк».

Мать основателя Tesla, 75-летняя Мэй Маск, является известной моделью. Кольцо российские ювелиры ей предоставили для фотосессии в Милане. Престарелая леди оценила сделанное со вкусом украшение и владелец Maximilian Silver Label Денис Арцинович с братом решили его подарить. После этого Мэй Маск снялась для обложки Elle Slovenija и продемонстрировала необычный аксессуар.

Фото: ВК Юлии Ильиной (музей камнерезного и ювелирного искусства)

Стоимость камня — около 67 тысяч рублей. Тагильский ювелир изготавливал его специально для совместной с Maximilian Silver Label коллекции под название «С широко закрытыми глазами».

Летом компания «Ювелиры Урала» продавала украшения экс-депутата Госдумы на сумму 26 миллионов рублей.

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