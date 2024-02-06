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Контрабас немецкой фирмы появился в филармонии в Нижнем Тагиле

Филармонии в Нижнем Тагиле подарили контрабас за миллион рублей

6 февраля 2024, 09:11
Фото: 1MI

Контрабас немецкой фирмы появился в филармонии в Нижнем Тагиле

Филармония в Нижнем Тагиле получила в подарок контрабас немецкой фирмы Rubner. Инструмент стоит более миллиона рублей.

Контрабас выполнен из ценных древесных пород, кроме того, это ручная работа. При его создании использовались ель и клен. Инструмент вручил меценат и почетный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский.

По словам Георгия Казакова, выступающего в оркестре «Демидов-камерата», инструмент очень удобный и качественный, рассказали в эфире ТВ-канала «Телекон».

Известно, что фирма Rubner производит контрабасы и виолончели. В филармонии рассказали, что даже начальный этап в виде подготовки дерева к созданию будущего музыкального инструмента проводится на протяжении нескольких лет.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле в концертом зале филармонии проведут ремонт, в ходе которого будут в том числе заменены кресла.

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