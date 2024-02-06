Филармонии в Нижнем Тагиле подарили контрабас за миллион рублей

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Контрабас выполнен из ценных древесных пород, кроме того, это ручная работа. При его создании использовались ель и клен. Инструмент вручил меценат и почетный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский.
По словам Георгия Казакова, выступающего в оркестре «Демидов-камерата», инструмент очень удобный и качественный, рассказали в эфире ТВ-канала «Телекон».
Известно, что фирма Rubner производит контрабасы и виолончели. В филармонии рассказали, что даже начальный этап в виде подготовки дерева к созданию будущего музыкального инструмента проводится на протяжении нескольких лет.
Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле в концертом зале филармонии проведут ремонт, в ходе которого будут в том числе заменены кресла.