Родители школьников в Екатеринбурге заступились за педагога, которая бросила тетрадь

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Мама ученика, у которого педагог выхватила тетрадь, рассказала, что преподавательница является спокойным и уравновешенным человеком. По ее словам, если она так поступила — значит, ее «довели» дети, которые вели себя шумно, пишет Ура.ру.
Женщина отметила, что претензий к сотруднице школы у нее нет, а также сообщила, что ее мнение разделяет большинство родителей. При этом выяснилось, что данный случай произошел еще в прошлом году. Тогда второй учитель по данному предмету ушел на больничный, а у нее увеличилась нагрузка.
Напомним, инцидент произошел в начале урока, когда дети к нему готовились. В какой-то момент преподавательница вышла из себя и швырнула тетрадь в класс.