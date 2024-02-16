Родители школьников в Екатеринбурге заступились за педагога, которая бросила тетрадь

Женщина отметила, что претензий к сотруднице школы у нее нет, а также сообщила, что ее мнение разделяет большинство родителей. При этом выяснилось, что данный случай произошел еще в прошлом году. Тогда второй учитель по данному предмету ушел на больничный, а у нее увеличилась нагрузка.