tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Родители школьников в Екатеринбурге выступили в защиту учительницы

Родители школьников в Екатеринбурге заступились за педагога, которая бросила тетрадь

16 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI

Родители школьников в Екатеринбурге выступили в защиту учительницы

В Екатеринбурге родителей учеников школы №61 встали на защиту учительницы английского языка, которая бросила тетрадь в класс.

Мама ученика, у которого педагог выхватила тетрадь, рассказала, что преподавательница является спокойным и уравновешенным человеком. По ее словам, если она так поступила — значит, ее «довели» дети, которые вели себя шумно, пишет Ура.ру.

Женщина отметила, что претензий к сотруднице школы у нее нет, а также сообщила, что ее мнение разделяет большинство родителей. При этом выяснилось, что данный случай произошел еще в прошлом году. Тогда второй учитель по данному предмету ушел на больничный, а у нее увеличилась нагрузка.

Напомним, инцидент произошел в начале урока, когда дети к нему готовились. В какой-то момент преподавательница вышла из себя и швырнула тетрадь в класс.

В свердловской школе учитель 27 раз уколола ребенка циркулем в воспитательных целях
Узнать подробнее
Читайте также:
Учительница в Екатеринбурге бросила тетрадью в учениковПрокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницуСын полицейского сломал нос школьнику в Екатеринбурге из-за ярких лямок на рюкзаке
#Происшествия#Дети#Школьники#Школа#Родители#Конфликт#Ученики#Педагог#Преподаватель#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей
Вчера, 17:11
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина
Вчера, 13:55