Стало известно, как себя чувствует выпавший с балкона в Египте свердловчанин

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
О его самочувствии рассказали в консульстве РФ в Египте, пишет Ура.ру. Известно, что мужчине лучше, он пришел в себя.
Однако, недавно он жаловался на головную боль. Но после всего того, что произошло, это вполне нормально, добавили в консульстве.
Напомним, что пострадавшему 61 год. Он отдыхал в Египте с женой и внуками. В январе он уплетел вниз с балкона и был в коме. Его родные утверждают, что в тот вечер он не выпивал, а облокотился на перила, которые не выдержали его веса. Упал мужчина со второго этажа. По другой версии, мужчина был пьян.