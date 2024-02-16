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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Выпавший из отеля в Египте свердловчанин чувствует себя лучше

Стало известно, как себя чувствует выпавший с балкона в Египте свердловчанин

16 февраля 2024, 11:21
Фото: 1MI

Выпавший из отеля в Египте свердловчанин чувствует себя лучше

Житель Свердловской области, который выпал с балкона отеля в Египте, пришел в чувства.

О его самочувствии рассказали в консульстве РФ в Египте, пишет Ура.ру. Известно, что мужчине лучше, он пришел в себя.

Однако, недавно он жаловался на головную боль. Но после всего того, что произошло, это вполне нормально, добавили в консульстве.

Напомним, что пострадавшему 61 год. Он отдыхал в Египте с женой и внуками. В январе он уплетел вниз с балкона и был в коме. Его родные утверждают, что в тот вечер он не выпивал, а облокотился на перила, которые не выдержали его веса. Упал мужчина со второго этажа. По другой версии, мужчина был пьян.

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#Происшествия#Свердловская область#Пострадавший#Египет#Отель#Балкон#18+#Екатеринбург#Родные#Дарья Сорокина
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