Стало известно, как себя чувствует выпавший с балкона в Египте свердловчанин

Напомним, что пострадавшему 61 год. Он отдыхал в Египте с женой и внуками. В январе он уплетел вниз с балкона и был в коме. Его родные утверждают, что в тот вечер он не выпивал, а облокотился на перила, которые не выдержали его веса. Упал мужчина со второго этажа. По другой версии, мужчина был пьян.