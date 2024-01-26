tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Отек мозга подозревают у туриста из Свердловской области после падения с балкона

После падения с балкона в Египте свердловский турист все еще не пришел в себя

26 января 2024, 13:29
Фото: 1MI

Отек мозга подозревают у туриста из Свердловской области после падения с балкона

Турист из Свердловской области, который случайно выпал из отеля в Египте, до сих пор не приходит в себя.

Пострадавшего зовут Иван Ширяев. Ранее он упал с балкона отеля в Египт. Медики пытаются реанимировать его, пишет Ура.ру.

По данным российского консульства в Хургаде, мужчине назначили повторное КТ. Его пытаются вернуть в сознание. Также они выясняют, есть ли у пострадавшего отек мозга.

Кроме того, врачи обдумывают его лечение — вопрос о перевозке в другое медучреждение не стоит. Известно, что на момент ЧП турист был пьян.

В Египте он отдыхал со своей женой и внуками. 61-летний мужчина вышел на балкон, чтобы проветриться. Он опирался на низкие перила и упал. В настоящее время пострадавший находится в коматозном состоянии с подозрением на травмы головы, рук и ног.

Ранее юноша разбился насмерть после падения из окна в Екатеринбурге.

Сломан позвоночник: женщина упала вместе с лифтом в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Трагедия в Новый год. В Екатеринбурге девушка выпала из окна в одном нижнем бельеЖенщина выпала из машины в Екатеринбурге и скончаласьВ центре Екатеринбурга из окна выпал юный курьер
#Происшествия#Лечение#Алкоголь#Египет#ЧП#Жена#Медики#Балкон#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Травмы головы#Медучреждение#Отек мозга
Подпишитесь
«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек
Вчера, 09:10
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Вчера, 10:06
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
24 января, 13:41
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
24 января, 03:14
Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе
Вчера, 11:25
Единственная в России: жительница Нижнего Тагила поменяла свою фамилию на необычную
Вчера, 08:43