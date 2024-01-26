После падения с балкона в Египте свердловский турист все еще не пришел в себя

В Египте он отдыхал со своей женой и внуками. 61-летний мужчина вышел на балкон, чтобы проветриться. Он опирался на низкие перила и упал. В настоящее время пострадавший находится в коматозном состоянии с подозрением на травмы головы, рук и ног.