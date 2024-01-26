После падения с балкона в Египте свердловский турист все еще не пришел в себя

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Пострадавшего зовут Иван Ширяев. Ранее он упал с балкона отеля в Египт. Медики пытаются реанимировать его, пишет Ура.ру.
По данным российского консульства в Хургаде, мужчине назначили повторное КТ. Его пытаются вернуть в сознание. Также они выясняют, есть ли у пострадавшего отек мозга.
Кроме того, врачи обдумывают его лечение — вопрос о перевозке в другое медучреждение не стоит. Известно, что на момент ЧП турист был пьян.
В Египте он отдыхал со своей женой и внуками. 61-летний мужчина вышел на балкон, чтобы проветриться. Он опирался на низкие перила и упал. В настоящее время пострадавший находится в коматозном состоянии с подозрением на травмы головы, рук и ног.
Ранее юноша разбился насмерть после падения из окна в Екатеринбурге.