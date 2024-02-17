Лежачую пенсионерку из Екатеринбурга просят прийти в суд, чтобы исправить ошибку

При этом в судебном участке требуют, чтобы туда явилась сама пенсионерка, так как ей необходимо написать заявление на пересмотр решения. На все заявления родни о том, что женщина лежачая, им ответили, что это необходимо сделать в любом случае, пишет Ура.ру.