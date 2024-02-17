Лежачую пенсионерку из Екатеринбурга просят прийти в суд, чтобы исправить ошибку

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
По словам невестки женщины, на имя свекрови пришло письмо о взыскании налоговой задолженности в сумме почти тысячи рублей. Родственники связались с секретарем и выяснили, что произошла ошибка, так как был упущен возраст должницы.
При этом в судебном участке требуют, чтобы туда явилась сама пенсионерка, так как ей необходимо написать заявление на пересмотр решения. На все заявления родни о том, что женщина лежачая, им ответили, что это необходимо сделать в любом случае, пишет Ура.ру.
Ранее всем жителям Свердловской области рекомендовали проверить загранпаспорта на наличие ошибок. Из-за них возможны проблемы с вылетом или отъездом за пределы Российской Федерации.