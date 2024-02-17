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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:34

В Екатеринбурге лежачую пенсионерку просят прийти в суд

Лежачую пенсионерку из Екатеринбурга просят прийти в суд, чтобы исправить ошибку

17 февраля 2024, 11:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге лежачую пенсионерку просят прийти в суд

87-летнюю пожилую женщину из Екатеринбурга, которая уже не транспортабельна, просят прийти в суд, чтобы исправить ошибку в начислении налогов.

По словам невестки женщины, на имя свекрови пришло письмо о взыскании налоговой задолженности в сумме почти тысячи рублей. Родственники связались с секретарем и выяснили, что произошла ошибка, так как был упущен возраст должницы.

При этом в судебном участке требуют, чтобы туда явилась сама пенсионерка, так как ей необходимо написать заявление на пересмотр решения. На все заявления родни о том, что женщина лежачая, им ответили, что это необходимо сделать в любом случае, пишет Ура.ру.

Ранее всем жителям Свердловской области рекомендовали проверить загранпаспорта на наличие ошибок. Из-за них возможны проблемы с вылетом или отъездом за пределы Российской Федерации.

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#Общество#Суд#Болезнь#Пенсионерка#Ошибка#Екатеринбург#Евгения Сафина#Невестка
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