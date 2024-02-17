Пенсионерку нашли мертвой на детской площадке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Екатеринбурге пенсионерка скончалась прямо на улице. Ее тело без признаков жизни нашли у одной из многоэтажек на улице Сурикова, информирует E1.ru.
В Следственном управлении СК прокомментировали, что обстоятельства смерти горожанки установит судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе городского УМВД добавили, что гибель женщины, по всей видимости, не имеет криминальной подоплеки. Вероятно, ей стало плохо на улице.
В пятницу, 16 февраля, прохожие в Екатеринбурге нашли под окнами многоэтажного дума труп девушки с пакетом на голове.