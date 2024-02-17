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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

На детской площадке в Екатеринбурге нашли труп пожилой женщины

Пенсионерку нашли мертвой на детской площадке в Екатеринбурге

17 февраля 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney

На детской площадке в Екатеринбурге нашли труп пожилой женщины

Тело скончавшейся пожилой жительницы Екатеринбурга лежало около 10-этажного жилого дома на улице Сурикова.

В Екатеринбурге пенсионерка скончалась прямо на улице. Ее тело без признаков жизни нашли у одной из многоэтажек на улице Сурикова, информирует E1.ru.

В Следственном управлении СК прокомментировали, что обстоятельства смерти горожанки установит судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе городского УМВД добавили, что гибель женщины, по всей видимости, не имеет криминальной подоплеки. Вероятно, ей стало плохо на улице.

В пятницу, 16 февраля, прохожие в Екатеринбурге нашли под окнами многоэтажного дума труп девушки с пакетом на голове.

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#Следственный комитет#Смерть#Труп#МВД#Пенсионерка#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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