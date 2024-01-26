Помешал играть в компьютер: сын убил отца в Екатеринбурге

Известно, что 23 апреля 32-летний мужчина поссорился со своим 67-летним папой. В тот день они оба выпивали, но в разных комнатах. Сын пил пиво, а отец водку. Когда папа попросил сына сходить в магазин за алкоголем, тот разозлился и стал избивать родителя. В результате он забил отца до смерти.