tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Сын убил отца из-за просьбы сходить за водкой в Екатеринбурге

Помешал играть в компьютер: сын убил отца в Екатеринбурге

26 января 2024, 13:58
Фото: 1MI

Сын убил отца из-за просьбы сходить за водкой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сын убил отца, потому что тот помешал ему играть в компьютер. Злоумышленнику назначили семь лет колонии строгого режима.

Согласно информации от старшего помощника руководителя регионального Следственного комитета Александра Шульги, жителю Екатеринбурга вынесли приговор по ст. 111 УК РФ за умышленное убийство.

Известно, что 23 апреля 32-летний мужчина поссорился со своим 67-летним папой. В тот день они оба выпивали, но в разных комнатах. Сын пил пиво, а отец водку. Когда папа попросил сына сходить в магазин за алкоголем, тот разозлился и стал избивать родителя. В результате он забил отца до смерти.

Согласно заявлению начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, причиной преступления стало злоупотребление алкоголем.

Дело в том, что сын, играя в компьютер, негативно отреагировал на просьбу отца, и начался конфликт, который привел к смерти. Сперва злоумышленник попытался уложить отца на диван, но не смог, поэтому оставил его лежать на полу и ушел.

Вернувшись через 10 минут, сын обнаружил, что отец без признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть пенсионера. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и находился под стражей до судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что житель Краснотурьинска зарезал своего 19-летнего приятеля во время пьяной вечеринки.

Бил ножом 24 раза: юношу в Краснотурьинске жестоко убили во время конфликта
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге судят убившего в гараже около налоговой мужчинуЖитель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топоромСтало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в Екатеринбурге
#Следственный комитет#Свердловская область#Смерть#Убийство#Алкоголь#Криминал#Задержание#Конфликт#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек
Вчера, 09:10
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Вчера, 10:06
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
24 января, 13:41
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
24 января, 03:14
Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе
Вчера, 11:25
Единственная в России: жительница Нижнего Тагила поменяла свою фамилию на необычную
Вчера, 08:43