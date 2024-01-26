Помешал играть в компьютер: сын убил отца в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
Согласно информации от старшего помощника руководителя регионального Следственного комитета Александра Шульги, жителю Екатеринбурга вынесли приговор по ст. 111 УК РФ за умышленное убийство.
Известно, что 23 апреля 32-летний мужчина поссорился со своим 67-летним папой. В тот день они оба выпивали, но в разных комнатах. Сын пил пиво, а отец водку. Когда папа попросил сына сходить в магазин за алкоголем, тот разозлился и стал избивать родителя. В результате он забил отца до смерти.
Согласно заявлению начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, причиной преступления стало злоупотребление алкоголем.
Дело в том, что сын, играя в компьютер, негативно отреагировал на просьбу отца, и начался конфликт, который привел к смерти. Сперва злоумышленник попытался уложить отца на диван, но не смог, поэтому оставил его лежать на полу и ушел.
Вернувшись через 10 минут, сын обнаружил, что отец без признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть пенсионера. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и находился под стражей до судебного разбирательства.
Ранее сообщалось, что житель Краснотурьинска зарезал своего 19-летнего приятеля во время пьяной вечеринки.