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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Детям в Екатеринбурге дали в школе необычное задание

Школьников в Екатеринбурге научили взламывать карты их родителей

18 февраля 2024, 13:37
Фото: Midjourney

Детям в Екатеринбурге дали в школе необычное задание

Ученикам школы №85 в Екатеринбурге дали задание по теме теории вероятности — попробовать взломать банковскую карточку их родителей при использовании алгоритма Луна.

Согласно заданию, девятиклассникам нужно найти последнюю цифру номера карты, зная все остальные цифры. По словам мамы одной из учениц, вероятность работает, но при этом становится тревожно за сохранность личных данных, пишет Е1.

Также женщина сообщила, что детям дали ссылку на онлайн-учебник, чтобы они смогли тренироваться дома, а в школе они писали по этому заданию контрольную работу.

Однако авторы учебного издания в нем поясняют, что именно последняя цифра номера карты спасает людей от взлома. Таким же образом защита действует на банковских счетах, номере пенсионного свидетельства и других конфиденциальных данных.

Напомним, в Екатеринбурге учительница английского языка выхватила тетрадь у ребенка и бросила ее в класс. По словам родителей учеников, ее «довели» школьники, которые шумно себя вели.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Подростки#Взлом#Карты#Родители#Задание#Защита#Банковский счет#Решение#Учебник#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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