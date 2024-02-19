Объявили бойкот: кочегары МУП в Нижнесергинском районе отказались работать без денег

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Кленовском сельском поселении Нижнесергинского района сложилась напряженная обстановка. Кочегары местного МУП еще 1 февраля отказались выходить на работу, так как им не выплачивают зарплату. В ситуации люди винят местного главу Александра Матвеева. Об этом пишет Ural Mash.
Теперь дети в школах и садиках замерзают, а сам Матвеев вынужден кочегарить, чтобы не замерзнуть в собственном кабинете.
Счета МУП арестованы, поэтому рассчитывать на быстрое разрешение ситуации не приходится. Все это, по мнению жителей, результат правления Матвеева, который уже был фигурантом четырех уголовных дел, в том числе за мошенничество. По версии следствия, кленовский глава имеет отношение к исчезновению 3 миллионов рублей, которые были выделены для строительства спортзала.
Жители поселка Ключевая записали обращение к депутатам и попросили у них помощи. По их словам, разруха царит практически во всех сферах. В населенном пункте ужасные дороги — именно из-за этого сюда не заходит автобус. С улиц не убирается снег, не ремонтируются инфраструктурные объекты, в том числе местная водокачка. А в социальных учреждениях очень холодно. Например, в местной школе искусств температура воздуха не поднимается выше 10 градусов.
Ранее стало известно, что жители Свердловской области намного чаще жалуются этой зимой на плохую уборку снега.