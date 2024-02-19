Объявили бойкот: кочегары МУП в Нижнесергинском районе отказались работать без денег

Жители поселка Ключевая записали обращение к депутатам и попросили у них помощи. По их словам, разруха царит практически во всех сферах. В населенном пункте ужасные дороги — именно из-за этого сюда не заходит автобус. С улиц не убирается снег, не ремонтируются инфраструктурные объекты, в том числе местная водокачка. А в социальных учреждениях очень холодно. Например, в местной школе искусств температура воздуха не поднимается выше 10 градусов.