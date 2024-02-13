Антирекорд зимы: коммунальщики Свердловской области не замечают снег во дворах

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
Более 36 тысяч жалоб на некачественную уборку придомовых территорий получила ГЖИ за минувшие зимние месяцы. Это почти на 9 тысяч больше, чем ранее, рассказала начальник свердловского департамента Госжилстройнадзора Наталья Миленина в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ.
По ее словам, это новый антирекорд. Если обычно жалобы людей зимой в основном связаны с отоплением, то в этом году жителей очень беспокоит то, что управляющие организации не выполняют свои обязанности по уборке придомовых территорий.
Миленина напомнила нормативы уборки дворов. Так, во время сильных снегопадов дворники и техника должны очищать территорию каждые три часа. Дорожные колеи не должны быть больше 5 см.
УК, которые пренебрегают своими обязанностями, грозит крупный штраф в 250 тысяч рублей. Жилкооперативы и ТСН заплатят меньше — от 20 до 40 тысяч рублей.
Сообщать о фактах плохой уборки придомовой территории можно непосредственно в УК, а также в ГЖИ через мобильное приложение «Госуслуги. Дом».
В Нижнем Тагиле в периоды сильных осадков дорожные службы чистят улицы круглосуточно.