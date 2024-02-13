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Свердловские коммунальщики этой зимой почти не убирают снег из дворов

Антирекорд зимы: коммунальщики Свердловской области не замечают снег во дворах

13 февраля 2024, 05:01
Фото: 1MI

Свердловские коммунальщики этой зимой почти не убирают снег из дворов

Госжилинспекция получила в этот зимний сезон на четверть больше жалоб от жителей, чем в прошлом году.

Более 36 тысяч жалоб на некачественную уборку придомовых территорий получила ГЖИ за минувшие зимние месяцы. Это почти на 9 тысяч больше, чем ранее, рассказала начальник свердловского департамента Госжилстройнадзора Наталья Миленина в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ.

По ее словам, это новый антирекорд. Если обычно жалобы людей зимой в основном связаны с отоплением, то в этом году жителей очень беспокоит то, что управляющие организации не выполняют свои обязанности по уборке придомовых территорий.

Миленина напомнила нормативы уборки дворов. Так, во время сильных снегопадов дворники и техника должны очищать территорию каждые три часа. Дорожные колеи не должны быть больше 5 см.

УК, которые пренебрегают своими обязанностями, грозит крупный штраф в 250 тысяч рублей. Жилкооперативы и ТСН заплатят меньше — от 20 до 40 тысяч рублей.

Сообщать о фактах плохой уборки придомовой территории можно непосредственно в УК, а также в ГЖИ через мобильное приложение «Госуслуги. Дом».

В Нижнем Тагиле в периоды сильных осадков дорожные службы чистят улицы круглосуточно.

#Штраф#Снег#Управляющие компании#Коммунальщики#Уборка снега#Дворы#Екатеринбург#Госжилстройнадзор#Дарья Бобровицкая
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