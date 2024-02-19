Житель Красноуфимска вышел из тюрьмы и задушил знакомого

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По данным следствия, 12 февраля 2024 года мужчина, будучи пьяным, находился в частном доме в одном из сел Артинского района. В какой-то момент он поссорился со своим знакомым, сообщили в СК.
Во время конфликта он избил противника руками, ногами и деревянным поленом. После этого он его задушил. Сейчас злоумышленник находится под стражей, а следователи проводят расследование.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерия Горелых, раньше мужчину судили за такое же преступление. Из тюрьмы он вышел только в декабре 2023 года. На свободе он успел провести полтора месяца.
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