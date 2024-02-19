tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Под Красноуфимском мужчина задушил знакомого во время конфликта

Житель Красноуфимска вышел из тюрьмы и задушил знакомого

19 февраля 2024, 06:20
Фото: 1MI

Под Красноуфимском мужчина задушил знакомого во время конфликта

Жителя Красноуфимского района обвиняют в убийстве.

По данным следствия, 12 февраля 2024 года мужчина, будучи пьяным, находился в частном доме в одном из сел Артинского района. В какой-то момент он поссорился со своим знакомым, сообщили в СК.

Во время конфликта он избил противника руками, ногами и деревянным поленом. После этого он его задушил. Сейчас злоумышленник находится под стражей, а следователи проводят расследование.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерия Горелых, раньше мужчину судили за такое же преступление. Из тюрьмы он вышел только в декабре 2023 года. На свободе он успел провести полтора месяца.

Ранее житель Екатеринбурга заколол знакомую и прятался три дня.

Кочегар в Красноуфимске убил топором и ножом своих знакомых
Узнать подробнее
Читайте также:
Из СИЗО не смог выйти преследователь и убийца жительницы Свердловской областиСтало известно, что грозит матери выброшенной из окна девочки
#Полиция#Убийство#Красноуфимск#Криминал#Следствие#Тюрьма#Артинский район#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
17 февраля, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
17 февраля, 15:15
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:36
В Свердловскую область придет потепление 19 февраля
Сегодня, 06:08
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Сегодня, 06:53
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23