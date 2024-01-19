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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Под стражей оставлен преследователь и убийца жительницы Свердловской области

Из СИЗО не смог выйти преследователь и убийца жительницы Свердловской области

19 января 2024, 13:12
Фото: 1MI

Под стражей оставлен преследователь и убийца жительницы Свердловской области

В Свердловской области под стражей оставили мужчину, который преследовал женщину, а затем задушил ее. Убитая была его сожительницей.

Незадолго до гибели женщина жаловалась на преследования со стороны Эльвира Ялалтдинова, добавили в пресс-службе суда.

В СИЗО он пробудет до 9 февраля. Также дело направят на новые разборки. Адвокат просил отправить обвиняемого под домашний арест.

Следствие полагает, что 17 апреля прошлого года Эльвир поссорился с возлюбленной и задушил ее. До этого она многократно жаловалась на преследователя в полицию.

Ранее житель Красноярского края душил, а затем ударил ножом в шею своего знакомого в Нижнем Тагиле. Мужчина скончался.

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