Из СИЗО не смог выйти преследователь и убийца жительницы Свердловской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Незадолго до гибели женщина жаловалась на преследования со стороны Эльвира Ялалтдинова, добавили в пресс-службе суда.
В СИЗО он пробудет до 9 февраля. Также дело направят на новые разборки. Адвокат просил отправить обвиняемого под домашний арест.
Следствие полагает, что 17 апреля прошлого года Эльвир поссорился с возлюбленной и задушил ее. До этого она многократно жаловалась на преследователя в полицию.
Ранее житель Красноярского края душил, а затем ударил ножом в шею своего знакомого в Нижнем Тагиле. Мужчина скончался.