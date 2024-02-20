Тотальный надзор: в Екатеринбурге предлагают оснастить кварталы видеокамерами

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Радикальный способ искоренения преступности, в частности, наркотических закладок, был предложен во вторник, 20 февраля, на пленарном заседании городской думы в Екатеринбурге. Побороть преступников, по мнению ряда депутатов и представителей полиции, помогут видеокамеры. Об этом пишет ИА «Политсовет».
На заседании с докладом о положении дел выступил замначальника УМВД Александр Кашигин. По итогам его выступления депутаты предложили создать в городе единую сеть видеонаблюдения, в которую предлагается включить камеры на подъездах с домофонами.
Внутриквартальная система камер могла бы помочь в поиске и поимке преступников и, в конечном счете, может привести к улучшению показателей.
Ранее в Екатеринбурге назвали самый криминальный район — Орджоникидзевский.