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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Екатеринбурге может появиться единая система видеонаблюдения

Тотальный надзор: в Екатеринбурге предлагают оснастить кварталы видеокамерами

20 февраля 2024, 14:43
Фото: 1MI

В Екатеринбурге может появиться единая система видеонаблюдения

Из-за напряженной обстановки с преступностью в Екатеринбурге правоохранители совместно с депутатами хотят установить в городе систему видеонадзора.

Радикальный способ искоренения преступности, в частности, наркотических закладок, был предложен во вторник, 20 февраля, на пленарном заседании городской думы в Екатеринбурге. Побороть преступников, по мнению ряда депутатов и представителей полиции, помогут видеокамеры. Об этом пишет ИА «Политсовет».

На заседании с докладом о положении дел выступил замначальника УМВД Александр Кашигин. По итогам его выступления депутаты предложили создать в городе единую сеть видеонаблюдения, в которую предлагается включить камеры на подъездах с домофонами.

Внутриквартальная система камер могла бы помочь в поиске и поимке преступников и, в конечном счете, может привести к улучшению показателей.

Ранее в Екатеринбурге назвали самый криминальный район — Орджоникидзевский.

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#Общество#Полиция#Депутаты#Видеонаблюдение#Видеокамеры#Преступность#Екатеринбург#Камеры видеонаблюдения#Дарья Бобровицкая
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