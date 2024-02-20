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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Екатеринбурге откроют шесть новых площадок для парковки

В мэрии Екатеринбурга утвердили шесть новых парковочных площадок

20 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге откроют шесть новых площадок для парковки

На каждой новой парковочной площадке в Екатеринбурге будет примерно по 100 мест.

В Екатеринбурге администрация открыла 640 новых мест для платной парковки. Из них 66 предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает мэрия города.

Список новых платных парковок утвержден мэром. Дополнительные места для стоянки будут организованы на улицах Тургенева и Горького, Толмачева и Радищева. Кроме того, останавливаться можно будет в переулке у Центрального рынка и на улице Шейнкмана.

После нововведения в Екатеринбурге будет в общей сложности 3 тысячи платных парковочных мест.

Ранее в мэрии Екатеринбурга отчитались о рекордных объемах вывезенного снега за эту зиму.

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#Общество#Инвалиды#Автомобиль#Парковка#Плата#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга#Дарья Бобровицкая
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