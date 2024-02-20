В мэрии Екатеринбурга утвердили шесть новых парковочных площадок

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Екатеринбурге администрация открыла 640 новых мест для платной парковки. Из них 66 предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает мэрия города.
Список новых платных парковок утвержден мэром. Дополнительные места для стоянки будут организованы на улицах Тургенева и Горького, Толмачева и Радищева. Кроме того, останавливаться можно будет в переулке у Центрального рынка и на улице Шейнкмана.
После нововведения в Екатеринбурге будет в общей сложности 3 тысячи платных парковочных мест.
Ранее в мэрии Екатеринбурга отчитались о рекордных объемах вывезенного снега за эту зиму.