Где и как получить СНИЛС: инструкция

У каждого гражданина Российской Федерации есть индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде. Что такое СНИЛС, для чего он нужен и как его получить, читайте в материале редакции TagilCity.ru.

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