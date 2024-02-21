Где и как получить СНИЛС: инструкция

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
СНИЛС гражданина состоит из 11 цифр — это номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде. Несомненно, СНИЛС нужен для того, чтобы работодатель мог отчислять в фонд деньги для формирования будущей пенсии сотрудника. Также пополнить счет по желанию может и сам гражданин.
Однако СНИЛС нужен не только для этого. Он понадобится, чтобы получать государственные услуги в интернете, а также оформлять льготы и пособия. Этот документ сокращает количество необходимых бумаг при получении различных услуг.
СНИЛС в России выдается бесплатно. При первой или повторной выдаче, например в случае смены фамилии, госпошлину платить не надо.
Для получения СНИЛС необходимо предоставить лишь паспорт. Если документ оформляется на ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет, дополнительно потребуется его свидетельство о рождении.
В страховое свидетельство вносятся такие данные, как фамилия, имя и отчество, дата место рождения, гражданство. Там же указывается и адрес прописки.
Получить СНИЛС физическое лицо может несколькими способами. Документ оформляется в МФЦ, Социальном фонде. Также можно обратиться к работодателю или воспользоваться сайтом Госуслуг. На сегодняшний день СНИЛС выдают на бумаге, но документ дублируется и в электронном виде.
Получить СНИЛС гражданина, а также его дубликат в случае утери, можно в личном кабинете СФР. Для того чтобы зайти на сайт, необходимо ввести логин и пароль от Госуслуг.
Если нет возможности оформить СНИЛС онлайн, можно обратиться в любой офис МФЦ, который работает в вашем городе. На прием лучше записаться заранее, чтобы не ждать в порядке очереди. В МФЦ гражданин заполняет анкету, а затем ему присваивается номер СНИЛС.
Есть еще одно место, где можно получить СНИЛС — это любое отделение Социального фонда. Там специалисты помогут зарегистрироваться в системе, заявителю также будет необходимо заполнить анкету и указать свои данные. Услугу предоставят по месту жительства, пребывания или регистрации.
Если у сотрудника, который трудоустраивается, нет СНИЛС физического лица, то после заключения трудового договора работодателю необходимо в течение двух недель самому отправить данные и анкету в СФР. А оттуда в течение пяти дней предоставят данные СНИЛС, которые нужно передать работнику.
Всем детям, которые появились на свет после 15 июля 2020 года СНИЛС гражданина присваивается автоматически, поэтому подавать заявление отдельно не надо. После того как будет оформлено свидетельство о рождении малыша, документ придет в личный кабинет родителя на Госуслугах.
Если вашему ребенку еще не исполнилось 14 лет, но у него нет СНИЛС, обратиться за его получением следует родителям. Подростки старше 14 лет могут сделать это сами.
СНИЛС должны иметь все иностранные граждане не зависимо от того проживают ли они на территории РФ или только временно в Россию прибывают. Обращаться можно в СФР или к работодателю.
Для оформления СНИЛС иностранцу, так же как и гражданам России, понадобится документ, удостоверяющий личность. Стоит учесть, что если паспорт заполнен не на русском языке, то заранее надо посетить нотариуса. При обращении к специалисту, он должен заверить перевод.
Срок для получения СНИЛС зависит от того, куда гражданин подает документы. В отделении СФР его выдадут сразу, а в МФЦ — в день обращения. Немного дольше придется ждать, если документ оформляется на работе. Это может занять срок до 2,5 недели.
В России СНИЛС выдается бессрочно, его срок действия не имеет ограничений.
Если вдруг вы потеряли СНИЛС, то никаких штрафов платить не нужно. С 1 апреля 2019 года зеленые карточки больше не выдаются, но так как сами лицевые счета остались прежними, вам при обращении бесплатно выдадут дубликат документа.
Зеленые пластиковые карточки, которые раньше выдавали людям на руки, сейчас уже не подлежат восстановлению и обмену. Вместо этого сейчас граждане получают уведомление о регистрации в системе на бумаге. Также электронная копия отправляется на сайт Госуслуг.
Алгоритм действий при повторном получении СНИЛС точно такой же, как и при первом оформлении: в СФР или МФЦ лично, а также онлайн в личном кабинете на сайте.