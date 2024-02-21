Сильный ветер накроет Нижний Тагил в выходные

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В пятницу, 23 февраля, в городе ожидается -6 градусов и ветер, достигающий восьми метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гисметео. При этом будет безоблачно, ясно и без осадков.
На следующий день, 24 февраля, ветер может усилиться до 10 метров в секунду. Днем будет -6 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся на два градуса. В воскресенье, 25 февраля, днем может потеплеть до -1 градуса. Осадков в этот день также не будет. Прогнозируется малооблачная погода и сильный ветер — до 10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в начале весны в Свердловской области будет стоять зимняя погода. Прогнозируется около -5 градусов. А по ночам в марте будет холодать до -16 градусов.