Сильный ветер накроет Нижний Тагил в выходные

На следующий день, 24 февраля, ветер может усилиться до 10 метров в секунду. Днем будет -6 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся на два градуса. В воскресенье, 25 февраля, днем может потеплеть до -1 градуса. Осадков в этот день также не будет. Прогнозируется малооблачная погода и сильный ветер — до 10 метров в секунду.