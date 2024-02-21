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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Сильный ветер накроет Нижний Тагил в выходные

Сильный ветер накроет Нижний Тагил в выходные

21 февраля 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
В выходные, 23–25 февраля в Нижнем Тагиле прогнозируется сильный ветер. Он может достигнуть 10 метров в секунду.

В пятницу, 23 февраля, в городе ожидается -6 градусов и ветер, достигающий восьми метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гисметео. При этом будет безоблачно, ясно и без осадков.

На следующий день, 24 февраля, ветер может усилиться до 10 метров в секунду. Днем будет -6 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся на два градуса. В воскресенье, 25 февраля, днем может потеплеть до -1 градуса. Осадков в этот день также не будет. Прогнозируется малооблачная погода и сильный ветер — до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в начале весны в Свердловской области будет стоять зимняя погода. Прогнозируется около -5 градусов. А по ночам в марте будет холодать до -16 градусов.

Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле 23 февраля
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Осадки#Погода#Ветер#Окружающая среда#Екатеринбург#Февраль#Дарья Сорокина
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