Вместо ФИО кличка: на почте отказываются выдавать посылки Ozon жителям Екатеринбурга

Как пояснили в пресс-службе «Почты России» в Екатеринбурге на данный момент только девять отделений работают как полноценные пункты выдачи Ozon. Здесь посылки можно получить по штрихкоду в приложении. В остальных же нужно в обязательном порядке сообщить трек-номер и предъявить паспорт.