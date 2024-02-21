Вместо ФИО кличка: на почте отказываются выдавать посылки Ozon жителям Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Жители Екатеринбурга все чаще сталкиваются в отделениях «Почты России» с отказами сотрудников выдавать посылки от маркетплейсов. Причина — в некорректном заполнении данных. Об этом пишет издание E1.ru.
При упаковке товара на маркетплейсах в графе «получатель» часть проставляют не ФИО, а название аккаунта. По правилам выдавать такую посылку нельзя.
Как пояснили в пресс-службе «Почты России» в Екатеринбурге на данный момент только девять отделений работают как полноценные пункты выдачи Ozon. Здесь посылки можно получить по штрихкоду в приложении. В остальных же нужно в обязательном порядке сообщить трек-номер и предъявить паспорт.
В пресс-службе Ozon прокомментировали, что знают об этой ситуации, поэтому всегда рекомендуют своим клиентам корректно заполнять данные. Также проблему можно решить, оформив электронную подпись.
В январе у бизнесмена из Нижнего Тагила на складе Wildberries в Екатеринбурге сгорел товар на 350 тысяч рублей.