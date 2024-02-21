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Жители Екатеринбурга не могут получить на почте посылки с маркетплейсов

Вместо ФИО кличка: на почте отказываются выдавать посылки Ozon жителям Екатеринбурга

21 февраля 2024, 14:58
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга не могут получить на почте посылки с маркетплейсов

Отправители-интернет заказов часто неверно заполняют личные данные, из-за чего сотрудники почты отказывают жителям Екатеринбурга в выдаче посылок.

Жители Екатеринбурга все чаще сталкиваются в отделениях «Почты России» с отказами сотрудников выдавать посылки от маркетплейсов. Причина — в некорректном заполнении данных. Об этом пишет издание E1.ru.

При упаковке товара на маркетплейсах в графе «получатель» часть проставляют не ФИО, а название аккаунта. По правилам выдавать такую посылку нельзя.

Как пояснили в пресс-службе «Почты России» в Екатеринбурге на данный момент только девять отделений работают как полноценные пункты выдачи Ozon. Здесь посылки можно получить по штрихкоду в приложении. В остальных же нужно в обязательном порядке сообщить трек-номер и предъявить паспорт.

В пресс-службе Ozon прокомментировали, что знают об этой ситуации, поэтому всегда рекомендуют своим клиентам корректно заполнять данные. Также проблему можно решить, оформив электронную подпись.

В январе у бизнесмена из Нижнего Тагила на складе Wildberries в Екатеринбурге сгорел товар на 350 тысяч рублей.

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#Общество#Доставка#Почта России#Посылки#Отказ#Клиенты#Екатеринбург#OZON#Маркетплейс#Дарья Бобровицкая
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