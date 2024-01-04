Необычные обращения в TagilCity.ru, проблемы с доставкой и чем заняться в каникулы

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
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Updated Сегодня, 17:24
В течение всего прошлого года мы, редакция TagilCity.ru, получали от наших читателей достаточно нестандартные запросы. Можно считать, что наша редакция уже не удивляется тому, что от нас хотят помощи в решении проблем с интернетом или, например, принять заявку на устранение коммунальной аварии. Однако, люди все еще способны нас удивлять.
В Нижнем Тагиле многие жители выражают недовольство работой интернет-магазинов. Покупатели утверждают, что заказы доставляются с опозданием, а курьеры переносят свой приезд на несколько дней вперед или вообще отменяют.
На третий день нового года в Екатеринбурге под окнами жилого дома нашли тело маленькой девочки, ей был всего год. Пьяный отец выкинул свою еще живую дочь 30 декабря. Ребенок пролежал в сугробе четыре дня и скончался. По некоторым данным, преступление было совершено из-за ссоры с женой.
Зимой можно найти множество увлекательных занятий, которые помогут скоротать зимние каникулы не только с пользой, но и удовольствием. Не стоит бояться испытывать новые эмоции и пробовать необычные развлечения. Каникулы — это время для отдыха, воспользуйтесь им с умом.
Управление образования начало внутреннюю проверку после инцидента у школы №56. Там два пятиклассника-мигранта в присутствии своей матери избили девочку-сироту. Пострадавший ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.