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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Необычные обращения в TagilCity.ru, проблемы с доставкой и чем заняться в каникулы

Необычные обращения в TagilCity.ru, проблемы с доставкой и чем заняться в каникулы

4 января 2024, 17:22
Фото: Midjourney
Самые нетривиальные обращения в TagilCity.ru за 2023 год. Проблемы с доставкой у интернет-магазинов. Чем заняться в новогодние каникулы дома и о начатой проверке по факту избиения школьницы: самое важное, что произошло за 4 января в Нижнем Тагиле.

В течение всего прошлого года мы, редакция TagilCity.ru, получали от наших читателей достаточно нестандартные запросы. Можно считать, что наша редакция уже не удивляется тому, что от нас хотят помощи в решении проблем с интернетом или, например, принять заявку на устранение коммунальной аварии. Однако, люди все еще способны нас удивлять.

«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год
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В Нижнем Тагиле многие жители выражают недовольство работой интернет-магазинов. Покупатели утверждают, что заказы доставляются с опозданием, а курьеры переносят свой приезд на несколько дней вперед или вообще отменяют.

«Сначала отменили, сейчас переносят»: тагильчане жалуются на работу служб доставок
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На третий день нового года в Екатеринбурге под окнами жилого дома нашли тело маленькой девочки, ей был всего год. Пьяный отец выкинул свою еще живую дочь 30 декабря. Ребенок пролежал в сугробе четыре дня и скончался. По некоторым данным, преступление было совершено из-за ссоры с женой.

Тело нашли в сугробе. Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна в Екатеринбурге
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Зимой можно найти множество увлекательных занятий, которые помогут скоротать зимние каникулы не только с пользой, но и удовольствием. Не стоит бояться испытывать новые эмоции и пробовать необычные развлечения. Каникулы — это время для отдыха, воспользуйтесь им с умом.

Чем заняться дома во время мороза в новогодние каникулы
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Управление образования начало внутреннюю проверку после инцидента у школы №56. Там два пятиклассника-мигранта в присутствии своей матери избили девочку-сироту. Пострадавший ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Чиновники впервые прокомментировали избиение сироты мигрантами в Нижнем Тагиле
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