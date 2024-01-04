Необычные обращения в TagilCity.ru, проблемы с доставкой и чем заняться в каникулы

В течение всего прошлого года мы, редакция TagilCity.ru, получали от наших читателей достаточно нестандартные запросы. Можно считать, что наша редакция уже не удивляется тому, что от нас хотят помощи в решении проблем с интернетом или, например, принять заявку на устранение коммунальной аварии. Однако, люди все еще способны нас удивлять.