Лучших металлургов в Нижнем Тагиле наградили

Отмечается, что эти работники вносили рацпредложения и придумывали инновационные идеи и разработки, сообщили в мэрии. К примеру, сотрудник Алексей Пономарев воспитал свыше 20 молодых работников, Андрей Зимин подал 15 отличных предложений по улучшению работы, а Сергей Рощупкин внес вклад в освоение новых специальностей.