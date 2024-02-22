Лучших металлургов в Нижнем Тагиле наградили

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Звание «Заслуженный металлург РФ» получили замначальника рельсобалочного цеха Сергей Рощупкин и мастер Владимир Семикин.
Еще семь работников получили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Их получили Андрей Зимин, Дмитрий Караулов, Станислав Новоселов, Алексей Пономарев, Дмитрий Скляров, Олег Уточкин и Юрий Яковлев.
Отмечается, что эти работники вносили рацпредложения и придумывали инновационные идеи и разработки, сообщили в мэрии. К примеру, сотрудник Алексей Пономарев воспитал свыше 20 молодых работников, Андрей Зимин подал 15 отличных предложений по улучшению работы, а Сергей Рощупкин внес вклад в освоение новых специальностей.
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