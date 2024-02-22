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В Нижнем Тагиле награждены металлурги

Лучших металлургов в Нижнем Тагиле наградили

22 февраля 2024, 12:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле награждены металлурги

Девять работников ЕВРАЗа НТМК в Нижнем Тагиле наградили. Госнаграды они получили из рук главы региона Евгения Куйвашева.

Звание «Заслуженный металлург РФ» получили замначальника рельсобалочного цеха Сергей Рощупкин и мастер Владимир Семикин.

Еще семь работников получили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Их получили Андрей Зимин, Дмитрий Караулов, Станислав Новоселов, Алексей Пономарев, Дмитрий Скляров, Олег Уточкин и Юрий Яковлев.

Отмечается, что эти работники вносили рацпредложения и придумывали инновационные идеи и разработки, сообщили в мэрии. К примеру, сотрудник Алексей Пономарев воспитал свыше 20 молодых работников, Андрей Зимин подал 15 отличных предложений по улучшению работы, а Сергей Рощупкин внес вклад в освоение новых специальностей.

Ранее спортивные тагильские гимнасты взяли награды турнира «Февральские метели».

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#НТМК#Награждение#Евгений Куйвашев#Мэрия#Инновации#Екатеринбург#Сергей Рощупкин#ЕВРАЗ#Госнаграды#Дарья Сорокина
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