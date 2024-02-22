Напавших на свердловчанку мужчин проверят на вменяемость

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Мужчин отправят на психиатрическую экспертизу, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сейчас оба злоумышленника находятся в СИЗО Камышлова. Скорее всего для экспертизы их направят в психбольницу на Сибирском тракте в Екатеринбурге, отметил источник.
Напомним, что злоумышленники были пойманы 28 января в Североуральске. Там они прятались от следствия у знакомых.
Напомним, что жительница Белоярского рассказала о групповом нападении и ограблении. Также она сказала, что была изнасилована.