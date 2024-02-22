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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Свердловской области на вменяемость проверят напавших на девушку мужчин

Напавших на свердловчанку мужчин проверят на вменяемость

22 февраля 2024, 12:16
Фото: 1MI

В Свердловской области на вменяемость проверят напавших на девушку мужчин

В Свердловской области на вменяемость планируют проверить мужчин Ивана Комарова и Романа Калмыкова, которых поместили в СИЗО за то, что они напали на девушку в Заречном.

Мужчин отправят на психиатрическую экспертизу, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Сейчас оба злоумышленника находятся в СИЗО Камышлова. Скорее всего для экспертизы их направят в психбольницу на Сибирском тракте в Екатеринбурге, отметил источник.

Напомним, что злоумышленники были пойманы 28 января в Североуральске. Там они прятались от следствия у знакомых.

Напомним, что жительница Белоярского рассказала о групповом нападении и ограблении. Также она сказала, что была изнасилована.

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