tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Свердловской области похолодает по ночам

Ночные морозы накроют Свердловскую области

22 февраля 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области похолодает по ночам

Холода до -25 градусов ожидаются в Свердловской области.

По данным «Уралгидрометцентра», по ночам в регионе вероятно похолодание до -15… -25 градусов. А днем прогнозируется -5… -10 градусов.

При этом в регионе продолжится смог, продлится неблагоприятный период до 27 февраля. По словам главного свердловского метеоролога Галины Шепоренко, похолодание вызвано арктическим антициклоном. В целом, в оставшейся части февраля не прогнозируется существенных осадков.

23 февраля в регион придут холода до -25 градусов. Днем будет до -5… -10. Ночью в уральской столице будет -15… -17 градусов, а днем -6… -8 градусов.

24 февраля прогнозируется до -15… -20 градусов. В ночное время в Екатеринбурге ожидается -15… -17 градусов, а в дневное -5… -7 градусов;

25 февраля в областном центре станет теплее до -9 градусов, а днем будет -3 градуса. Такое потепление синоптик сравнила с весной.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные ветер до 10 м. с. накроет Нижний Тагил.

Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле 23 февраляОблачная и снежная погода ожидается в Свердловской области
#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Теплая погода#Окружающая среда#Весна#Смог#Пасмурная погода#Екатеринбург#Февраль#Прохладная погода#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
Вчера, 14:43
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Сегодня, 09:54
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Вчера, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
20 февраля, 14:44
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Вчера, 09:58