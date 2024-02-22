Ночные морозы накроют Свердловскую области

При этом в регионе продолжится смог, продлится неблагоприятный период до 27 февраля. По словам главного свердловского метеоролога Галины Шепоренко, похолодание вызвано арктическим антициклоном. В целом, в оставшейся части февраля не прогнозируется существенных осадков.