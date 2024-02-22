Ночные морозы накроют Свердловскую области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По данным «Уралгидрометцентра», по ночам в регионе вероятно похолодание до -15… -25 градусов. А днем прогнозируется -5… -10 градусов.
При этом в регионе продолжится смог, продлится неблагоприятный период до 27 февраля. По словам главного свердловского метеоролога Галины Шепоренко, похолодание вызвано арктическим антициклоном. В целом, в оставшейся части февраля не прогнозируется существенных осадков.
23 февраля в регион придут холода до -25 градусов. Днем будет до -5… -10. Ночью в уральской столице будет -15… -17 градусов, а днем -6… -8 градусов.
24 февраля прогнозируется до -15… -20 градусов. В ночное время в Екатеринбурге ожидается -15… -17 градусов, а в дневное -5… -7 градусов;
25 февраля в областном центре станет теплее до -9 градусов, а днем будет -3 градуса. Такое потепление синоптик сравнила с весной.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные ветер до 10 м. с. накроет Нижний Тагил.