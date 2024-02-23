tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Свердловской области подведены итоги II Всероссийской Спартакиады

25 медалей: подведены итоги II Всероссийской Спартакиады для Свердловской области

23 февраля 2024, 13:05
Фото: Министерство спорта Свердловской области

В Свердловской области подведены итоги II Всероссийской Спартакиады

Шестое место в командном зачете и 25 медалей разного достоинства — таковы итоги II Всероссийской Спартакиады для Свердловской области. Три последние награды спортсмены смогли завоевать в заключительный день соревнований.

Свердловская область оказалась на шестом месте в общем зачете II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. Соревнования проходили с 9 по 18 февраля, информирует региональное Министерство физкультуры и спорта.

Всего свердловчане принесли в копилку своей сборной 25 наград. Из них семь медалей — высшего достоинства. Три из них в копилке биатлонистов, остальные завоеваны в шорт-треке, лыжном двоеборье, конькобежном спорте и прыжках с трамплина.

Кроме того, свердловские спортсмены собрали целую коллекцию серебряных медалей в самых разных видах спорта — всего 13. Также в активе сборной пять бронзовых наград.

Больше всего наград у свердловчан в биатлоне — девять. По четыре медали в шорт-треке и прыжках с трамплина. По две — в лыжном двоеборье и ски-альпинизме.

Первое место по итогам Спартакиады заняла команда Москвы, второе — Санкт-Петербурга, третье — Московской области.

Свердловская область среди регионов УрФО завоевала максимальное количество наград. Челябинская область, которая находится на седьмой строчке рейтинга, получила 17 наград. Тюменская область оказалась на 17 месте (10 медалей), Ханты-Мансийский АО — на 19 (2 медали), а Ямало-Ненецкий АО (1 медаль) разделил 19-21 место с Кировской и Томской областями.

Ранее стало известно, что на Спартакиаде в Златоусте подрались биатлонные фанаты из Свердловской области и ЯНАО.

Фото: Министерство спорта Свердловской области
Читайте также:
Спортсмены Свердловской области завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде сильнейшихЧирлидеры Нижнего Тагила не оставили шансов соперникам в Верхней ПышмеЮный тагильский биатлонист признан сильнейшим в Свердловской области
#Общество#Спорт#Россия#Свердловская область#Биатлон#Спартакиада#Награды#Результаты#Медали#Лыжи#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Вчера, 09:54
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
21 февраля, 14:43
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
21 февраля, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Тест о том, насколько хорошо вы знаете о тонкостях службы в армии?
Вчера, 14:21
Новая спортплощадка появится в поселке Уралец Нижнего Тагила
Вчера, 14:53