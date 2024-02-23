25 медалей: подведены итоги II Всероссийской Спартакиады для Свердловской области

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Свердловская область оказалась на шестом месте в общем зачете II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. Соревнования проходили с 9 по 18 февраля, информирует региональное Министерство физкультуры и спорта.
Всего свердловчане принесли в копилку своей сборной 25 наград. Из них семь медалей — высшего достоинства. Три из них в копилке биатлонистов, остальные завоеваны в шорт-треке, лыжном двоеборье, конькобежном спорте и прыжках с трамплина.
Кроме того, свердловские спортсмены собрали целую коллекцию серебряных медалей в самых разных видах спорта — всего 13. Также в активе сборной пять бронзовых наград.
Больше всего наград у свердловчан в биатлоне — девять. По четыре медали в шорт-треке и прыжках с трамплина. По две — в лыжном двоеборье и ски-альпинизме.
Первое место по итогам Спартакиады заняла команда Москвы, второе — Санкт-Петербурга, третье — Московской области.
Свердловская область среди регионов УрФО завоевала максимальное количество наград. Челябинская область, которая находится на седьмой строчке рейтинга, получила 17 наград. Тюменская область оказалась на 17 месте (10 медалей), Ханты-Мансийский АО — на 19 (2 медали), а Ямало-Ненецкий АО (1 медаль) разделил 19-21 место с Кировской и Томской областями.
Ранее стало известно, что на Спартакиаде в Златоусте подрались биатлонные фанаты из Свердловской области и ЯНАО.