Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила принял участие в престижном фестивале-форуме в Екатеринбурге. Ребята покорили столицу региона и вернулись с наградами, сообщает МБУ «Городской дворец молодежи».
Участники «Граней» завоевали звание лауреатов второй степени сразу в двух номинациях: в «Уличном танце» и в «Эстрадном танце». Они выступали в смешанной возрастной группе.
Форум «Европа-Азия» проходит при поддержке правительства Свердловской области и проводится с 2013 года. Мероприятие ежегодно объединяет участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Юные волейболистки из Нижнего Тагила привезли две медали с Первенства Свердловской области, которое проходило в Новоуральске.