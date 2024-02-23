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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила получил награды на форуме «Европа-Азия»

Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге

23 февраля 2024, 11:26
Фото: МБУ «Городской дворец молодежи»

Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила получил награды на форуме «Европа-Азия»

Юные танцоры, которые представляли Нижний Тагил, стали лауреатами второй степени на международном форуме детского и юношеского хореографического творчества «Европа-Азия».

Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила принял участие в престижном фестивале-форуме в Екатеринбурге. Ребята покорили столицу региона и вернулись с наградами, сообщает МБУ «Городской дворец молодежи».

Участники «Граней» завоевали звание лауреатов второй степени сразу в двух номинациях: в «Уличном танце» и в «Эстрадном танце». Они выступали в смешанной возрастной группе.

Форум «Европа-Азия» проходит при поддержке правительства Свердловской области и проводится с 2013 года. Мероприятие ежегодно объединяет участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Юные волейболистки из Нижнего Тагила привезли две медали с Первенства Свердловской области, которое проходило в Новоуральске.

Фото: МБУ «Городской дворец молодежи»
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