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Западные спецслужбы подстрекали жителя Екатеринбурга поджечь танк

В Екатеринбурге западная разведка подстрекала местного жителя сжечь танк в парке

24 февраля 2024, 08:17

Западные спецслужбы подстрекали жителя Екатеринбурга поджечь танк

Кураторы спецслужб разыскали жителя Екатеринбурга через мессенджеры и пообещали ему вознаграждение в 95 тысяч рублей.

В Екатеринбурге неизвестные через мессенджеры пробовали склонить местного жителя к поджогу местной реликвии — танка Т-72 в парке Победа на Уралмаше. За это злоумышленники сулили горожанину 95 тысяч рублей, сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Мужчине предоставили подробный план, как можно провернуть операцию и дали подробные инструкции. В качестве отчета он должен был предоставить видеосъемку.

Екатеринбуржец обратился с заявление в приемную УФСБ, где сообщил о попытке вовлечения его в противоправные действия.

Ранее в Первоуральске суд вынес приговор пенсионерке, которая хотела сжечь военкомат.

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#Общество#Поджог#Спецслужбы#Танк#Куратор#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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