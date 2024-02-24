В Екатеринбурге западная разведка подстрекала местного жителя сжечь танк в парке

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
В Екатеринбурге неизвестные через мессенджеры пробовали склонить местного жителя к поджогу местной реликвии — танка Т-72 в парке Победа на Уралмаше. За это злоумышленники сулили горожанину 95 тысяч рублей, сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области.
Мужчине предоставили подробный план, как можно провернуть операцию и дали подробные инструкции. В качестве отчета он должен был предоставить видеосъемку.
Екатеринбуржец обратился с заявление в приемную УФСБ, где сообщил о попытке вовлечения его в противоправные действия.
Ранее в Первоуральске суд вынес приговор пенсионерке, которая хотела сжечь военкомат.