В Екатеринбурге западная разведка подстрекала местного жителя сжечь танк в парке

В Екатеринбурге неизвестные через мессенджеры пробовали склонить местного жителя к поджогу местной реликвии — танка Т-72 в парке Победа на Уралмаше. За это злоумышленники сулили горожанину 95 тысяч рублей, сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области.