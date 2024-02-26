Кошка заживо сгорела на балконе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По данным МЧС, балкон на шестом этаже сгорел. Изначально сообщалось, что квартира практически не повреждена, однако позднее появились снимки, на которых видно, что ее часть закоптилась, пишет Е1.
В том пожаре погибла кошка. О причинах воспламенения не сообщается. Известно, что балкон воспламенялся дважды — второй раз сразу после первого тушения.
Ранее в полурасселенном доме в Екатеринбурге загорелась квартира. Из нее спасли человека. Спасти его жизнь удалось благодаря дыхательным аппаратам.