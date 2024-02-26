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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:00

В квартире в Екатеринбурге сгорел балкон с кошкой

Кошка заживо сгорела на балконе в Екатеринбурге

26 февраля 2024, 09:58
Фото: Е1

В квартире в Екатеринбурге сгорел балкон с кошкой

Балкон на улице Свердлова в Екатеринбурге разгорелся. Пожарные уже потушили пламя.

По данным МЧС, балкон на шестом этаже сгорел. Изначально сообщалось, что квартира практически не повреждена, однако позднее появились снимки, на которых видно, что ее часть закоптилась, пишет Е1.

В том пожаре погибла кошка. О причинах воспламенения не сообщается. Известно, что балкон воспламенялся дважды — второй раз сразу после первого тушения.

Ранее в полурасселенном доме в Екатеринбурге загорелась квартира. Из нее спасли человека. Спасти его жизнь удалось благодаря дыхательным аппаратам.

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#Происшествия#Пожар#Спасатели#Кошка#Пламя#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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