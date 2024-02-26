Напутствовал в дорогу: мэр Екатеринбурга отправил сотрудника ДЮЦ на «Поле чудес»

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В капитал-шоу «Поле чудес» принял участие житель Екатеринбурга Александр Жолобов. Мэр Алексей Орлов лично собирал его в дорогу. Об этом градоначальник рассказал в телеграм-канале.
Он пожелал земляку удачной дороги и победы в игре
Участник шоу на Первом канале работает в ДЮЦ «Созвездие» Орджоникидзевского района. На передачу он поехал вместе с коллегами. Александр Жолобов покорил аудиторию стихами собственного сочинения, а сам получил очень яркие впечатления.
Итоги игры, по условиям капитал-шоу, заранее раскрывать нельзя. В эфир передача с участие Александра Жолобова выйдет 22 марта.
Ранее жительница Екатеринбурга не смогла пробиться в финал «Битвы шефов».