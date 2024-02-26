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Updated Сегодня, 13:47

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично проводил жителя города на «Поле чудес»

Напутствовал в дорогу: мэр Екатеринбурга отправил сотрудника ДЮЦ на «Поле чудес»

26 февраля 2024, 13:45
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично проводил жителя города на «Поле чудес»

На съемках в студии сотрудник ДЮЦ «Созвездие» из Екатеринбурга Александр Жолобов признался в любви к родному городу и покорил ведущего своими стихами.

В капитал-шоу «Поле чудес» принял участие житель Екатеринбурга Александр Жолобов. Мэр Алексей Орлов лично собирал его в дорогу. Об этом градоначальник рассказал в телеграм-канале.

Он пожелал земляку удачной дороги и победы в игре

Участник шоу на Первом канале работает в ДЮЦ «Созвездие» Орджоникидзевского района. На передачу он поехал вместе с коллегами. Александр Жолобов покорил аудиторию стихами собственного сочинения, а сам получил очень яркие впечатления.

Итоги игры, по условиям капитал-шоу, заранее раскрывать нельзя. В эфир передача с участие Александра Жолобова выйдет 22 марта.

Ранее жительница Екатеринбурга не смогла пробиться в финал «Битвы шефов».

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
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#Общество#Участники#Шоу#Телевидение#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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