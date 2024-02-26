В Новоуральске наградили лучших лыжников

Соревнования прошли в комплексе «Висячий камень». Отмечается, что Виктор Александрович, в чью честь прошли состязания, отдал много сил для того, чтобы у свердловчан была возможность кататься на горных лыжах и сноубордах недалеко от города. Об этом сообщили в спортклубе «Кедр».