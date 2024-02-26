В Новоуральске наградили лучших лыжников

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Соревнования прошли в комплексе «Висячий камень». Отмечается, что Виктор Александрович, в чью честь прошли состязания, отдал много сил для того, чтобы у свердловчан была возможность кататься на горных лыжах и сноубордах недалеко от города. Об этом сообщили в спортклубе «Кедр».
Сразились более 35 лыжников. Они состязались в дисциплине слалом — гигант. Первые места в своих возрастных категориях получили: Воркунова Ольга и Максаков Валерий (61 год и старше), Кукарцева Татьяна и Котельников Дмитрий (51 — 60 лет), Смирнова Наталия и Векшин Александр (41 — 50 лет), Векшина Алена и Бака Данил (31 — 40 лет), Чембарова Ксения и Кукарцев Михаил (21 — 30 лет).
Ранее лыжник из Нижнего Тагила занял третье место на «Кубке Медной горы».