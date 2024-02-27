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Published Сегодня, 06:24

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Пиарщика Ширшикова отправили в колонию за оправдание терроризма

В Екатеринбурге в колонию отправлен пиарщик Ярослав Ширшиков

27 февраля 2024, 06:24
Фото: 1MI

Пиарщика Ширшикова отправили в колонию за оправдание терроризма

За пост в Telegram в колонию отправлен пиарщик Ярослав Ширшиков. Жителя Екатеринбурга приговорили к двум годам лишения свободы.

Кроме того, отбыв наказание, он не сможет на протяжении двух лет вести Telegram-каналы, а также сайты. Пиарщика признали виновным в оправдании терроризма.

Напомним, что он написал пост по поводу убийства военкора Владлена Татарского. Прокуратура требовала назначить ему шесть лет колонии.

Свою вину Ширшиков признал. Также он отметил, что совершил высказывание еще до того, как дело Татарского квалифицировали как теракт.

Напомним, что Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время теракта на своем творческом вечере.

Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировали на теракт
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