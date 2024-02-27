В Екатеринбурге в колонию отправлен пиарщик Ярослав Ширшиков

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Кроме того, отбыв наказание, он не сможет на протяжении двух лет вести Telegram-каналы, а также сайты. Пиарщика признали виновным в оправдании терроризма.
Напомним, что он написал пост по поводу убийства военкора Владлена Татарского. Прокуратура требовала назначить ему шесть лет колонии.
Свою вину Ширшиков признал. Также он отметил, что совершил высказывание еще до того, как дело Татарского квалифицировали как теракт.
Напомним, что Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время теракта на своем творческом вечере.