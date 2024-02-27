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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Транспортная реформа пройдет в Екатеринбурге

Вице-мэр Екатеринбурга объявил транспортную реформу

27 февраля 2024, 12:37
Фото: 1MI

Транспортная реформа пройдет в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга перейдет на новую систему договоров с перевозчиками, а также усилит структуру, которая будет контролировать их.

Нововведение объявил новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов, сообщает Ура.ру. По его словам, будет создана новая схема расчета с перевозчиками. Предположительно, они будут получать оплату за пройденные километры, а выручку с билетов — мэрия. Средства будут идти в бюджет муниципалитета.

Другой источник издания отметил, что бизнес в свою очередь в этом случае обязуется поднять зарплаты водителям, кондукторам, улучшить качество услуг и обновить автобусы. Те же меры затронут и «Гортранс». Таким образом, проблему транспорта планируют решать комплексно.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга останется прежней, повышения пока не планируется.

Названа справедливая цена за проезд в транспорте Екатеринбурга
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#Транспорт#Свердловская область#Реформа#Общественный транспорт#Городской транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Гортранс#Дарья Сорокина#Рустам Галямов
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