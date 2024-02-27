Вице-мэр Екатеринбурга объявил транспортную реформу

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Нововведение объявил новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов, сообщает Ура.ру. По его словам, будет создана новая схема расчета с перевозчиками. Предположительно, они будут получать оплату за пройденные километры, а выручку с билетов — мэрия. Средства будут идти в бюджет муниципалитета.
Другой источник издания отметил, что бизнес в свою очередь в этом случае обязуется поднять зарплаты водителям, кондукторам, улучшить качество услуг и обновить автобусы. Те же меры затронут и «Гортранс». Таким образом, проблему транспорта планируют решать комплексно.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга останется прежней, повышения пока не планируется.