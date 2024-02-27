Вице-мэр Екатеринбурга объявил транспортную реформу

Нововведение объявил новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов, сообщает Ура.ру. По его словам, будет создана новая схема расчета с перевозчиками. Предположительно, они будут получать оплату за пройденные километры, а выручку с билетов — мэрия. Средства будут идти в бюджет муниципалитета.