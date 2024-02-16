Свердловские садоводы «отбили» проезд к своим домам и участкам

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Им удалось «отбить» проезд по единственной дороге, которая ведет к их домам. Дело в том, что представители «Водоканала» закрыли ворота на въезде в СНТ на замки. Жители вмешались в ситуацию, сообщает Ура.ру.
По словам местных жителей, они случайно застали представителей «Водоканала» за вывешиванием замков. Снять их получилось только со скандалом. Пришлось даже обращаться в правоохранительные органы.
Теперь садоводы переживают, что все повторится вновь. По их словам, там проживают пожилые люди, родители садоводов. Жители удивляются, как им проезжать туда, чтобы помочь старикам.
Как рассказал председатель СНТ Валерий Куцепалов, в январе было отправлено коллективное письмо в администрацию Екатеринбурга с просьбой разрешить эту ситуацию. Обращение перенаправили министерство транспорта.
В «Водоканале» сказали, что дорога перекрыта в соответствии с правилами эксплуатации водоема. Проезд по гребню ограждающей дамбы любых машин, кроме спецтехники, запрещен. Поэтому людям рекомендовали пользоваться другой дорогой.
Ранее сообщалось, что из-за аномальных снегопадов мусоровозы не могут вывезти ТКО в Свердловской области.