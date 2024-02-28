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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В полиции Екатеринбурга не подтверждают сообщения о педофилах в Кировском районе

Педофилов в Кировском районе нет: полиция Екатеринбурга успокоила родителей

28 февраля 2024, 14:04
Фото: 1MI

В полиции Екатеринбурга не подтверждают сообщения о педофилах в Кировском районе

Полиция не подтвердила распространяемые в родительских чатах сообщения о двух маньяках-педофилах, которые якобы разгуливают по Кировскому району Екатеринбурга.

Новость в течение последних дней распространяется в родительских чатах. В пресс-службе УМВД заявили, что информация фейковая.

В сообщении, которое активно пересылается из группы в группу, сообщают о двух подозрительных личностях, которые выслеживают детей в Кировском районе. Якобы ранее они были судимы за насилие над несовершеннолетними. Распространялось даже якобы реальное фото маньяков и «ориентировки» правоохранительных органов.

Это уже не первый случай паники среди родителей. Так, в конце 2023 года в группах передавалось сообщение о том, что мужчина якобы пытался похитить ребенка у одной из школ Екатеринбурга. Это также оказалось вымыслом.

В январе силовики искали мужчину, который насиловал свою 7-летнюю дочь.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Педофил#Слухи#18+#Екатеринбург#Ориентировка#Дарья Бобровицкая
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