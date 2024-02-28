Педофилов в Кировском районе нет: полиция Екатеринбурга успокоила родителей

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость в течение последних дней распространяется в родительских чатах. В пресс-службе УМВД заявили, что информация фейковая.
В сообщении, которое активно пересылается из группы в группу, сообщают о двух подозрительных личностях, которые выслеживают детей в Кировском районе. Якобы ранее они были судимы за насилие над несовершеннолетними. Распространялось даже якобы реальное фото маньяков и «ориентировки» правоохранительных органов.
Это уже не первый случай паники среди родителей. Так, в конце 2023 года в группах передавалось сообщение о том, что мужчина якобы пытался похитить ребенка у одной из школ Екатеринбурга. Это также оказалось вымыслом.
В январе силовики искали мужчину, который насиловал свою 7-летнюю дочь.