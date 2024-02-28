В пригороде Нижнего Тагила пойманы неудачливые воры денег из банкомата

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Злоумышленников вовремя заметили и задержали, рассказали в пресс-службе Пригородного районного суда Свердловской области. Следствие полагает, что мужчины заранее сговорились об ограблении.
Они приехали на машине, незаконно проникли в здание Демидовской горбольницы и попытались вытащить деньги из банкомата «Уральского банка реконструкции и развития». Присвоить себе они хотели свыше 500 тысяч. Однако их задержали полицейские.
Ранее оба мужчины были судимы за тяжкие преступления. Сейчас оба отправлены под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось, что мужчина ограбил банк в центре Екатеринбурга. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.