В пригороде Нижнего Тагила пойманы неудачливые воры денег из банкомата

Злоумышленников вовремя заметили и задержали, рассказали в пресс-службе Пригородного районного суда Свердловской области. Следствие полагает, что мужчины заранее сговорились об ограблении.



Они приехали на машине, незаконно проникли в здание Демидовской горбольницы и попытались вытащить деньги из банкомата «Уральского банка реконструкции и развития». Присвоить себе они хотели свыше 500 тысяч. Однако их задержали полицейские.



Ранее оба мужчины были судимы за тяжкие преступления. Сейчас оба отправлены под стражу на два месяца.