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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В России программа «Пушкинская карта» будет расширена

Путин поручил расширить в России программу «Пушкинская карта»

29 февраля 2024, 11:41
Фото: 1MI

В России программа «Пушкинская карта» будет расширена

Во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо расширить программу «Пушкинской карты».

С помощью «Пушкинской карты» молодежь России может бесплатно посещать спектакли в театрах, выставки в музеях и кино. В 2024 году ее номинал составляет пять тысяч рублей.

Президент отметил, что благодаря этой программе стимул для развития получают и учреждения культуры, которые предоставляют услуги.

Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить ему предложения, которые смогут расширить возможности программы «Пушкинская карта». Сейчас пользоваться ей могут граждане страны от 14 до 22 лет.

Также президент заявил, что в ближайшие годы в России будут построены 40 кампусов. На это выделят 400 миллиардов рублей.

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#Общество#Россия#Владимир Путин#Школьники#Подростки#Екатеринбург#Евгения Сафина#Послание к Федеральному собранию#Пушкинская карта
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