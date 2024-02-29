Путин поручил расширить в России программу «Пушкинская карта»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
С помощью «Пушкинской карты» молодежь России может бесплатно посещать спектакли в театрах, выставки в музеях и кино. В 2024 году ее номинал составляет пять тысяч рублей.
Президент отметил, что благодаря этой программе стимул для развития получают и учреждения культуры, которые предоставляют услуги.
Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить ему предложения, которые смогут расширить возможности программы «Пушкинская карта». Сейчас пользоваться ей могут граждане страны от 14 до 22 лет.
Также президент заявил, что в ближайшие годы в России будут построены 40 кампусов. На это выделят 400 миллиардов рублей.